Fiat Grande Panda 4x4: Allrad-SUV für unter 25.000 Euro

Im Mai 2025 hatte Fiat bei den zahlreichen Fans des legendären Panda 4x4 mit einem Konzeptauto für Furore gesorgt. Das Konzept wird nun offenbar Realität, wie mehrere italienische Medien berichten. Demnach soll eine Serienversion des Grande Panda 4x4 bis 2027 auf den Markt kommen. Die Kombination aus geringem Gewicht, kompakten Abmessungen und traktionsstarkem Allradantrieb hatte den Ur-Panda 4x4 zur Ikone gemacht, bis heute klettert der kleine Kasten in abgelegenen Gegenden Italiens tapfer über Stock und Stein. Mit seinem stark am ersten Panda orientierten Design hat der Grande Panda das Zeug dazu, ein bisschen von diesem Spirit in die Moderne zu befördern.

Konzept wird Wirklichkeit Das Konzeptauto aus 2025 verrät dabei, wo die Reise hingeht. Ganz im Sinn des klassischen Vorbilds setzt Fiat beim Grande Panda 4x4 weniger auf Show-Effekt als auf Praxistauglichkeit. Der Dachgepäckträger mit dem aufgeschnallten Reserverad ist dabei vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, doch der Rest stimmt. Eine moderate Fahrwerkshöherlegung sorgt in Verbindung mit größeren, aber nicht überbreiten Reifen für ordentliche Bodenfreiheit, aufgezogen sind die Gummis auf gelochte Räder im Stahlfelgen-Look.

Im Pixel-Stil der Grande-Panda-Scheinwerfer hat das Konzept Zusatzleuchten an der Front und dem Dachträger, die mit jeweils vier LED-Elementen für mehr Licht sorgen. Die Türen sind mit einem Rempelschutz mit großem Panda-Schriftzug verkleidet, robuste und unlackierte Kotflügelverbreiterungen unterstreichen den Crossover-Look. Ohnehin geht ja die kantig-kastige Karosserieform des Grande Panda als Mini-SUV durch.

So überragende Klettertauglichkeit wie das Original wird der Grande Panda 4x4 allerdings nicht aufweisen. Hatte der erste Panda 4x4 noch einen starr zuschaltbaren mechanischen Allradantrieb, wird es bei der Neuauflage wohl elektrisch. Auch das Fahrwerk, früher rustikal mit einer hinteren Starrachse an Blattfedern, wird beim modernen Nachfolger mit einer alltagstauglichen Technik ausgeführt.

Nach dem Vorbild des Jeep Avenger 4xe wird der Grande Panda 4x4 aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem 1,2-Liter-Hybridantrieb ausgerüstet, der mit einem zusätzlichen Elektromotor an der Hinterachse ausgerüstet wird. Der wird vermutlich nur rund 30 PS Leistung aufweisen, allerdings ein praxistauglich hohes Drehmoment für langsame Klettertouren bieten.

Marktstart und Preis In Italien wird ein Marktstart des Grande Panda 4x4 für 2027 erwartet. Auch von Preisen ist aus der Gerüchteküche schon die Rede. Demnach soll der Grande Panda 4x4 bei unter 25.000 Euro starten und damit den Dacia Duster 4x4 unterbieten, der größenmäßig allerdings eine halbe Klasse höher angesiedelt ist.