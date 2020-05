BMW M3 (E30) Paul Walkers M3 für 137.000 Euro bei Ebay verkauft

Der aus der Filmreihe "The Fast and the Furious" bekannt gewordene Schauspieler Paul Walker verstarb am 30. November 2013 in Santa Clarita bei einem Autounfall. Er war nicht nur in seiner Rolle als Brian O´Conner von schnellen Autos begeistert. Auch privat war er als "Petrol Head" bekannt. Nur eine Woche vor seinem plötzlichen Tod verkaufte er einen BMW M3 (E30) von 1991 aus seiner ansehnlichen Privatsammlung.

Genau dieser rote Renner mit seinem 2,3 Liter großen Vierzylindermotor stand nun bei Ebay zum Ersteigern parat. Normalerweise erzielen derlei Fahrzeuge einen Preis von knapp 50.000 Euro. Der Paul Walker-M3 mit 21.320 Kilometern auf der Uhr und der Fahrgestellnummer WBSAK0314MAE34372 hat für umgerechnet 137.000 Euro seinen Besitzer gewechselt.

Ebay Innen und außen schaut der BMW aus wie neu.

Die Lackierung ist zu 100 Prozent original belassen, die Frontscheinwerfer sind hingegen durch europäische Hella-Varianten ersetzt worden. Ähnliches gilt auch für den sehr gut erhaltenen und gepflegten Innenraum. Lediglich das Lenkrad hat sein letzter Besitzer durch ein Evo-Lenkrad ersetzt. Die Fahrzeughistorie zeigt zudem keinerlei Unfälle auf.

Fazit

Sechseinhalb Jahre nach seinem tragischen Tod ist nun Paul Walkers M3 für 137.000 Euro bei Ebay versteigert worden. Allein dieses Fahrzeug zeigt, dass sich der Schauspieler auch im Privatleben sehr zu Autos hingezogen fühlte.