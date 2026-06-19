Porsche 356 C Carrera 2: Nur 70.000 km, aber mit einem Haken

Er war bei seiner Einführung das Spitzenmodell von Porsche und ist heute eine gesuchte Rarität: der 356 C Carrera 2. Sein luftgekühlter Vierzylinder-Boxermotor mit vier obenliegenden Nockenwellen, bekannt als Fuhrmann-Motor, schöpft aus 1.966 Kubikzentimetern Hubraum 132 PS. Mit einer Produktionszahl von nur 126 Coupés im Baujahr 1964 gehört das Modell zu den seltensten Varianten der 356-Baureihe. Ein solches Exemplar kommt nun unter den Hammer.

Das signalrote Coupé wird am 4. Juli 2026 im Rahmen der Tegernsee-Auktion versteigert. Das Fahrzeug wird ohne Mindestgebot aufgerufen und findet somit höchstwahrscheinlich einen neuen Besitzer. Bieter sollten jedoch eine mögliche Verzögerung bei der Aushändigung des Fahrzeugbriefs einplanen, da für den Wagen derzeit eine deutsche Zulassung beantragt wird.

Von Stuttgart bis in die USA Laut den zum Fahrzeug gehörenden Unterlagen lieferte das Stuttgarter Autohaus Hahn dieses Exemplar am 15. Mai 1964 aus. Zur werkseitigen Sonderausstattung gehören ein stärker gepolsterter Fahrersitz, Chromfelgen und zwei Lautsprecher. Die Besitzerhistorie führt von Deutschland in die USA und wieder zurück. Der jetzige Einlieferer erwarb den Porsche im August 1994, woraufhin das Fahrzeug wieder nach Deutschland gelangte. Laut RM Sothebys erfolgte 1994 eine Restaurierung.

Eine technische Besonderheit betrifft den Motor. Das Fahrzeug ist nicht mit seinem Originalmotor ausgestattet, sondern erhielt ein Austauschaggregat von Porsche. Eine Inspektion des Motors ergab die links eingeschlagene Nummer 97430, die laut Experten in die Bausequenz des korrekten Motortyps 587/1 für einen 356 C Carrera 2 fällt. Auf der rechten Gehäusehälfte findet sich jedoch die Typennummer 587/2. Dieser Motortyp kam werkseitig im 356 B Carrera 2 GT vor. Damit liegt nahe, dass das Kurbelgehäuse aus zwei unterschiedlichen Hälften zusammengesetzt ist. Es handelt sich somit nicht um ein Fahrzeug mit Matching Numbers. Das könnte sich negativ auf den Preis auswirken. RM Sothebys hat einen Schätzpreis von 320.000 bis 420.000 Euro angesetzt.