Restaurierung ab Werk: Honda steigt in die Klassiker-Branche ein

Honda baut sein Engagement für klassische Sportmodelle deutlich aus. Die Japaner starten zum 1. April 2026 das neue Serviceprogramm Honda Heritage Works. Ziel ist es, Besitzer ausgewählter Honda- und Acura-Sportwagen langfristig bei Erhalt, Reparatur und Restaurierung ihrer Fahrzeuge zu unterstützen – beginnend mit der ersten Generation des NSX.

Das neue Angebot richtet sich an Kunden, die ihre Fahrzeuge auch Jahre nach Produktionsende originalgetreu und zuverlässig weiter nutzen möchten. Honda kombiniert dafür die weltweite Bereitstellung neu aufgelegter Ersatzteile mit einem werksseitigen Restaurierungsservice in Japan.

Ersatzteile und Restaurierung Honda Heritage Works gliedert sich in zwei eigenständige Bereiche: Honda Heritage Parts und den Honda Restoration Service. Beide Programme starten mit dem NSX der ersten Generation, sollen perspektivisch jedoch auf weitere klassische Honda-Sportmodelle ausgeweitet werden. Parallel zur Ankündigung hat Honda bereits die offizielle Website von Honda Heritage Works freigeschaltet. Detaillierte Informationen zu Preisen, verfügbaren Teilen und Servicepaketen will der Hersteller schrittweise bis zum Marktstart im April 2026 veröffentlichen.

Mit Honda Heritage Parts reagiert der Hersteller auf die zunehmende Knappheit von Originalersatzteilen für ältere Modelle. Das Programm umfasst zwei unterschiedliche Teilekategorien:

Original Honda Heritage Compatible Parts

Diese Komponenten werden neu entwickelt und gefertigt, um nicht mehr verfügbare Originalteile zu ersetzen. Dabei greift Honda auf moderne Materialien, neue Fertigungsmethoden und technologische Fortschritte zurück. Ziel ist es, die Funktion der Originalteile zu gewährleisten oder sie in Hinblick auf Haltbarkeit und Qualität gezielt zu verbessern.

Original Honda Heritage Reproduktionsteile

Diese Teile werden mit denselben Materialien und Produktionsverfahren hergestellt wie die ursprünglichen Serienkomponenten. Sie entsprechen damit möglichst exakt dem Originalzustand des Fahrzeugs.

Beide Varianten werden weltweit über die regulären Honda-Ersatzteilvertriebskanäle in den jeweiligen Ländern angeboten. Eine laufend aktualisierte Übersicht der verfügbaren Heritage Parts wird auf der offiziellen Website veröffentlicht.

Werksrestaurierung am Geburtsort des NSX Der Restaurierungsservice knüpft an den seit 1993 angebotenen NSX Refresh Plan an, unter dem Honda bislang werksseitige Überholungen für die erste NSX-Generation durchgeführt hat. Künftig firmiert dieses Angebot unter dem Namen Honda Restoration Service und nutzt dabei konsequent die neu aufgelegten Honda Heritage Parts.

Die Arbeiten erfolgen weiterhin im Honda-Werk Takanezawa in der Präfektur Tochigi – dem Produktionsstandort des ursprünglichen NSX. Im Zuge der Neuausrichtung wird das bisherige Refresh Center in Honda Heritage Works Takanezawa umbenannt. Honda verspricht dort Restaurierungsarbeiten auf Werksniveau, die Leistung, Optik und Fahrgefühl des Fahrzeugs möglichst originalgetreu wiederherstellen sollen.

Kunden können zwischen zwei Restaurierungsumfängen wählen:

Basis-Restaurierung

Fokus auf häufig nachgefragte Arbeiten an technisch relevanten Komponenten wie Motor, Fahrwerk sowie altersbedingt verschlissenen Bauteilen an Türen und Öffnungen.

Komplett-Restaurierung

Zusätzlich zu den technischen Arbeiten umfasst dieses Paket auch die vollständige Karosserie- und Innenraumrestaurierung. Die Karosserie wird bis auf die Rohstruktur zerlegt und komplett neu lackiert, während im Innenraum Sitze, Armaturenbrett, Türverkleidungen und Bedienelemente erneuert werden.

Ab Januar 2026 nimmt Honda in Japan Bewerbungen für Restaurierungsarbeiten an NSX-Modellen der ersten Generation (NA1-100) über das Händlernetz entgegen. Der Start der Arbeiten ist für April vorgesehen. Details zum Bewerbungsverfahren und zur Preisgestaltung will Honda Anfang Januar 2026 veröffentlichen.