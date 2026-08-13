Sachsen Classic 2026: Die besten Zuschauer-Spots für Oldtimer-Fans

Am 14. und 15. August 2026 verwandeln sich die Straßen Sachsens und Teile Tschechiens in ein rollendes Museum. Bei der 23. Sachsen Classic Rallye begeben sich rund 160 historische Fahrzeuge auf eine 530 Kilometer lange Reise. Für die Zuschauer ist dies die Gelegenheit, Automobilgeschichte hautnah zu erleben und zu fotografieren.

Das Roadbook führt die Fahrerinnen und Fahrer nach dem Start in Radebeul bei Dresden nach Klingenberg ins Osterzgebirge. Anschließend führt die Tour über die tschechische Grenze zum Autodrom Most für eine Mittagspause. Danach geht es weiter über Altenberg nach Glashütte und schließlich nach Dresden.

08:00 Uhr: Startaufstellung in Radebeul (Thomas Exclusive Cars & Thomas Sportwagen)

08:20 Uhr: Start des ersten Fahrzeugs

08:24 Uhr: Radebeul (Güterbahnhof)

09:25 Uhr: Klingenberg

10:02 Uhr: Rehefeld-Zaunhaus

11:05 Uhr: Litvinov (Tschechien)

11:18 Uhr: Mittagsstopp im Autodrom Most (Tschechien)

13:24 Uhr: Altenberg (Bobbahn)

14:05 Uhr: Glashütte (Union Glashütte)

15:30 Uhr: Galopprennbahn Dresden

15:40 Uhr: Panometer Dresden

15:52 Uhr: Ankunft am Tagesziel in Dresden (Zeitenströmung)

Motor Presse Stuttgart

Durch die Sächsische Schweiz zum Finale am Elbufer Die zweite Etappe am Samstag beginnt da, wo die erste am Freitag geendet hat. Um etwa 7:50 Uhr macht sich das erste Fahrzeug auf den Weg in Richtung Neustadt in Sachsen. Es folgen das Schloss Hainewalde und der Kurort Oybin. Für die Mittagspause werden die Teams in Großschönau erwartet. Der Rückweg führt über Bad Schandau und das Schloss Schönfeld zum Dresdner Terrassenufer.

07:30 Uhr: Startaufstellung in Dresden (Zeitenströmung)

07:50 Uhr: Start des ersten Fahrzeugs

08:12 Uhr: Weißig

08:29 Uhr: Stolpen

08:44 Uhr: Neustadt in Sachsen (Schloß Langburkersdorf)

10:17 Uhr: Schloss Hainewalde

10:36 Uhr: Zittau (Rathaus)

11:00 Uhr: Kurort Oybin

11:19 Uhr: Mittagsstopp in Großschönau (Trixi-Park)

13:54 Uhr: Bad Schandau (Hotel Elbresidenz)

14:39 Uhr: Pirna (Marktplatz)

15:40 Uhr: Schloss Schönfeld

16:14 Uhr: Ankunft am Ziel in Dresden (Terrassenufer) Die angegebenen Zeiten beziehen sich jeweils auf das erste Fahrzeug. Das gesamte Feld von rund 160 Autos benötigt etwa 1,5 bis 2 Stunden, um einen Punkt zu passieren. Es lohnt sich also, an den ausgewählten Orten etwas Zeit einzuplanen, um die Vielfalt der teilnehmenden Klassiker zu genießen.

Bei den Rallyes der Motor Presse Stuttgart steht nicht die Geschwindigkeit im Vordergrund, sondern das präzise Zusammenspiel der Teams und das Bestehen der Wertungsprüfungen, die überall auf der Strecke – mal gekennzeichnet und mal versteckt – liegen. Auch hierbei steht die Gleichmäßigkeit im Fokus.