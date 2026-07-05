Talbot Matra Rancho Grand Raid: Der erste Freizeit-SUV?

Matra setzte beim Rancho auf eine innovative Kombination aus Stahlchassis und glasfaserverstärkten Kunststoffkarosserieteilen. Diese Bauweise war nicht nur leichter als traditionelle Vollstahlkonstruktionen, sondern bot auch Vorteile bei der Rostbeständigkeit – ein Problem, das viele Fahrzeuge dieser Ära plagte. Besonders auffällig war die Gestaltung des hinteren Aufbaus: Hier kamen großflächige Kunststoffelemente zum Einsatz, die dem Fahrzeug seine charakteristische Hochdachoptik verliehen. Diese Designentscheidung war nicht nur ästhetisch motiviert, sondern ermöglichte auch eine flexiblere Fertigung und reduzierte Produktionskosten.

Die Kunststoffteile trugen zudem zur Offroad-Anmutung des Fahrzeugs bei. Elemente wie die Dachgalerie und die markanten Stoßfänger unterstrichen den Abenteuercharakter des Rancho. Dennoch blieb er technisch ein Fronttriebler – ein Kompromiss, der aus Kostengründen gewählt wurde, da ein Allradantrieb zu teuer gewesen wäre.

Der Motor: Anpassungen für Expeditionen Unter der Haube des Rancho Grand Raid arbeitete ein 1,4-Liter-Reihenvierzylinder-Motor mit einer Leistung von 79 PS. Dieser Motor stammte aus dem Simca-Baukasten und wurde speziell für den Einsatz in entlegenen Regionen angepasst. Mit einem Verdichtungsverhältnis von 8,8:1 konnte er auch minderwertigen Kraftstoff vertragen – ein entscheidender Vorteil für Reisen in Länder mit schlechter Benzinqualität.

Die Leistung reichte aus, um den 1240 Kilogramm schweren Rancho auf eine Höchstgeschwindigkeit von 144 km/h zu bringen. Allerdings zeigte sich das Fahrzeug bei höheren Geschwindigkeiten laut und durstig: Der Verbrauch stieg auf über 15 Liter pro 100 Kilometer. Für den Einsatz abseits befestigter Straßen war der Motor jedoch ausreichend dimensioniert.

Das Sperrdifferential: Mehr Traktion trotz Frontantrieb Ein Highlight des Grand Raid war das serienmäßige Sperrdifferential. Dieses technische Feature sorgte dafür, dass bei schlüpfrigem Untergrund mehr Traktion auf die angetriebenen Vorderräder übertragen wurde. Zwar konnte dies keinen Allradantrieb ersetzen, doch es verbesserte die Geländetauglichkeit erheblich.

In Kombination mit grobstolligen Reifen und einer Bodenfreiheit von 21 Zentimetern meisterte der Rancho Schotterpisten und leichte Offroad-Strecken souverän. Allerdings stieß er bei schlammigem Untergrund oder größeren Hindernissen schnell an seine Grenzen – hier machte sich das Fehlen eines Allradantriebs bemerkbar.

Innenraum und Ausstattung: Praktisch und geräumig Der Innenraum des Rancho bot Platz für vier Personen und überzeugte durch seine Variabilität. Mit umgeklappter Rückbank wuchs das Kofferraumvolumen von bescheidenen 272 Litern auf beeindruckende 776 Liter. Diese Flexibilität machte ihn zu einem idealen Begleiter für Campingausflüge oder längere Reisen.

Zur Serienausstattung des Grand Raid gehörten zahlreiche Expeditionsfeatures wie eine Seilwinde an der vorderen Stoßstange, ein zusätzlicher Suchscheinwerfer sowie Unterfahrschutzplatten zum Schutz des Motors vor Beschädigungen im Gelände. Diese Ausrüstung unterstrich den Anspruch des Fahrzeugs als Freizeitmobil für Abenteuerlustige.

Vergleich mit heutigen SUVs: Ein Pionier seiner Zeit Im Vergleich zu modernen SUVs wirkt der Talbot Matra Rancho technisch rudimentär. Weder Allradantrieb noch moderne Assistenzsysteme standen zur Verfügung. Dennoch legte er den Grundstein für ein Segment, das heute Milliardenumsätze generiert. Seine Kombination aus robuster Optik, praktischer Ausstattung und erschwinglichem Preis machte ihn zu einem Vorläufer heutiger Crossover-Modelle.