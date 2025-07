Wertgutachten für Oldtimer: Sicherheit bei Unfällen, Diebstahl und Versicherungsfragen

Es gibt wohl kaum etwas Ärgerlicheres, als mit dem eigenen Oldtimer einen Unfall zu haben. Nun, vielleicht doch – nämlich am Ende nicht die Zahl von der gegnerischen Versicherung zurückzubekommen, die das Liebhaberstück eigentlich wert ist. Ein Wertgutachten für Oldtimer kann dabei helfen, diese Diskussionen zu vermeiden. Es beziffert nämlich den Wert des Fahrzeugs schwarz auf weiß. "Konkret ist das Wertgutachten eine fachkundige Einschätzung eines Sachverständigen, der den Zustand des Oldtimers bewertet und so einen bestimmten Wert festlegt”, erklärt ein Gutachter von Schmidt und Partner aus Bietigheim-Bissingen.

Die wichtigsten Prüfkriterien sind die optische und technische Verfassung des Wagens sowie die Originalität. Das Gutachten basiert auf einer detaillierten Untersuchung des Fahrzeugs und ist eine objektive Grundlage, die den Wert in verschiedenen Szenarien wie Versicherungsschutz oder bei einem Unfall klar definiert.

Der Wiederbeschaffungswert gibt an, wie viel Geld erforderlich wäre, um einen vergleichbaren Oldtimer innerhalb eines kurzen Zeitraums (meist innerhalb von 14 Tagen) zu beschaffen. Dies ist der Wert, der im Falle eines Diebstahls oder Totalschadens relevant wird. "Daher ist es wichtig, in so einem Fall immer ein Wertgutachten für die Versicherung bereitzustellen", betont der Gutachter.