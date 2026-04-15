Günstig und schick: Diese 5 Youngtimer-Coupés locken Einsteiger mit Stil zu fairen Preisen. Dass es so günstig war, brauchen Sie ja nicht zu verraten. Wo sind sie hin, die bezahlbaren Coupés der Mittel- und Kompaktklasse? Neu gibt es die eleganten Zweitürer auf Basis von Großserientechnik kaum noch zu kaufen. Bleibt der Ausweg auf den Youngtimer-Markt, denn um das Jahr 2000 herum war die Vielfalt an Karosserieformen groß, die Technik zuverlässig und die Sicherheitsausstattung ordentlich; auf ABS und Airbags braucht hier niemand zu verzichten. Für den Komfort ist häufig eine Klimaanlage an Bord und auch an Leistungsmangel braucht niemand leiden: Selbst mit den Basismotoren sind 200 km/h immer drin.