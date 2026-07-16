Spritpreise in Deutschland: Zwischen Friedrichshafen und Hürth liegen 17 Cent

Wer in der Urlaubszeit mit dem Auto unterwegs ist, kann allein durch die Wahl des Tankorts so einige Euro pro Tankfüllung sparen. Eine Auswertung der durchschnittlichen Kraftstoffpreise (zum Beispiel über mehr-tanken) für den Zeitraum vom 7. bis 13. Juli 2026 zeigt deutliche regionale Unterschiede – sowohl zwischen den Bundesländern als auch zwischen einzelnen Städten. Überraschend: Ausgerechnet Bayern, das häufig als teures Pflaster gilt, gehört zu den günstigeren Tankregionen Deutschlands.

Süden nur an Autobahnen teuer Am günstigsten ist Super E5 derzeit in Baden-Württemberg. Dort kostet der Liter im Schnitt 2,068 Euro. Es folgen Rheinland-Pfalz mit 2,079 Euro und Bayern mit 2,095 Euro. Auch Berlin liegt mit 2,098 Euro noch unter dem bundesweiten Durchschnitt. Wer allerdings an den Transitstrecken gen Süden in Baden-Württemberg oder Bayern tankt, wird kräftig zur Kasse gebeten. Hier kostete der Liter Super E5 schon mal 2,51 Euro. Wer nicht aufpasst, zahlt für die Füllung eines 60-Liter-Tanks also 30 Euro mehr.

Doch nicht überall abseits von Autobahnen ist es günstig. Am teuren Ende der Statistik stehen nämlich vor allem Bundesländer im Norden und Osten Deutschlands. Sachsen ist mit durchschnittlich 2,145 Euro je Liter Super E5 das teuerste Bundesland, knapp vor Schleswig-Holstein (2,142 Euro) und Brandenburg (2,123 Euro). Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Bundesland liegen damit 7,7 Cent je Liter im Komplett-Durchschnitt.

Baden-Württemberg dominiert auch bei den Städten Noch deutlicher werden die Unterschiede beim Blick auf einzelne Städte. Gleich mehrere Orte aus Baden-Württemberg finden sich an der Spitze der günstigsten Tankstandorte. Am preiswertesten ist Schwäbisch Gmünd mit durchschnittlich 2,032 Euro je Liter Super E5. Dahinter folgen Friedrichshafen und Speyer mit jeweils 2,038 Euro, Freiburg im Breisgau mit 2,039 Euro, Heilbronn mit 2,043 Euro sowie Esslingen am Neckar mit 2,048 Euro. Vier der sechs günstigsten Städte liegen damit in Baden-Württemberg.

Das andere Ende der Rangliste führt Hürth bei Köln an. Dort kostet der Liter Super E5 durchschnittlich 2,205 Euro. Ebenfalls teuer sind Neumünster (2,196 Euro), Garbsen (2,191 Euro), Willich (2,180 Euro), Görlitz (2,178 Euro) und Eschweiler (2,177 Euro). Der Unterschied zwischen Schwäbisch Gmünd und Hürth beträgt 17,3 Cent je Liter. Für eine Tankfüllung mit 60 Litern summiert sich das auf mehr als 10 Euro.

Autobahntankstellen bleiben die Kostenfalle Keine Überraschung: Besonders groß fällt der Preisaufschlag an Autobahntankstellen aus. Während der bundesweite Durchschnitt für Super E5 bei rund 2,11 Euro liegt, verlangen Autobahntankstellen je nach Region deutlich mehr. Extrem ist die Situation in Hamburg, wo der Liter Super E5 an Autobahntankstellen durchschnittlich 2,586 Euro kostet. Auch in Baden-Württemberg (2,513 Euro), Bayern (2,442 Euro) und Hessen (2,381 Euro) liegen die Preise deutlich über dem Niveau gewöhnlicher Tankstellen.

Gerade auf dem Weg in den Urlaub lohnt es sich deshalb, die Autobahn für einen kurzen Tankstopp zu verlassen. Bereits wenige Kilometer abseits der Fernstraßen lassen sich häufig zweistellige Euro-Beträge pro Tankfüllung sparen.

Dienstag bleibt der günstigste Tanktag Auch der Zeitpunkt des Tankens macht einen Unterschied. Der günstigste Wochentag der Auswertung ist der Dienstag mit durchschnittlich 2,080 Euro je Liter Super E5. Danach folgen Mittwoch (2,095 Euro) sowie Donnerstag und Samstag mit jeweils 2,115 Euro. Wer flexibel ist, kann den Tankstopp also gezielt auf den Wochenbeginn legen und zusätzlich sparen.

Clever ist zudem, wer Spritpreis-Vergleichsportale wie die mehr-tanken-App nutzt. Finden Sie hier die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und die günstigsten Tankstellen in Ihrer Nähe. Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos können sich darüber hinaus Ladepunkte und deren Preise anzeigen lassen. Die mehr-tanken-App gibt es im Google Play-Store oder Apple App-Store.