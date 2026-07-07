Bis zu 43 Cent mehr pro Liter: Tanken Sie nicht in diesen Bundesländern

Demnach lagen die Kraftstoffpreise an den rund 360 Autobahntankstellen im Durchschnitt um 33 Cent je Liter über den Preisen von Straßentankstellen abseits der Autobahn. Besonders groß fällt das Sparpotenzial in einigen süd- und westdeutschen Bundesländern aus.

Grundlage der Untersuchung sind die Preisdaten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe im Zeitraum vom 6.4. bis 19.4.2026. In diese Phase fielen die starken Preisschwankungen infolge des Irankriegs, also noch vor dem später eingeführten Tankrabatt.

Erstmals Vollerhebung aller deutschen Tankstellen Für die aktuelle Analyse hat der ADAC nach eigenen Angaben erstmals sämtliche deutschen Tankstellen berücksichtigt. In die Auswertung flossen die Preise von mehr als 14.000 Tankstellen, darunter rund 360 Autobahntankstellen, ein.

Im untersuchten Zeitraum kostete ein Liter Super E10 an Autobahntankstellen durchschnittlich 2,43 Euro, während Straßentankstellen im Mittel 2,10 Euro verlangten. Die Differenz betrug damit 33 Cent je Liter. Bei Diesel zeigte sich nahezu das gleiche Bild. An der Autobahn wurden durchschnittlich 2,61 Euro verlangt, abseits der Autobahn 2,28 Euro. Auch hier lag der Preisunterschied bei 33 Cent je Liter. Bereits bei einer Tankfüllung von 50 Litern summiert sich dieser Unterschied auf rund 16,50 Euro.

Die Untersuchung zeigt zudem, dass nicht jede Autobahntankstelle gleich teuer ist. Bei Super E10 reichten die Durchschnittspreise von 2,06 Euro bis 2,54 Euro je Liter. Die Differenz zwischen günstigster und teuerster Autobahntankstelle betrug damit 48 Cent. Bei Diesel lagen die Durchschnittspreise zwischen 2,25 Euro und 2,75 Euro. Hier erreichte die Preisspanne sogar 50 Cent je Liter.

In diesen Bundesländern lohnt sich das Abfahren besonders Besonders groß fällt der Preisvorteil laut ADAC in einigen Bundesländern aus. Vor allem in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen konnten Autofahrer durch das Verlassen der Autobahn bis zu 43 Cent je Liter sparen. Deutlich geringer fiel der Unterschied dagegen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern aus. Selbst dort lag die mögliche Ersparnis jedoch noch bei rund 17 Cent je Liter.

Auffällig ist außerdem die unterschiedliche regionale Preisstruktur. Während Autobahntankstellen in den ostdeutschen Bundesländern sowie im Saarland vergleichsweise günstiger waren als in anderen Regionen, gehörte Sachsen zu den teuersten Bundesländern entlang der Autobahn. Bei den Straßentankstellen zeigte sich dagegen ein anderes Bild. Dort waren die Preise im Südwesten Deutschlands im Durchschnitt niedriger als im Osten.

Warum Autobahntankstellen deutlich teurer sind Nach Einschätzung des ADAC spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Ein gewisser Preisaufschlag sei aufgrund höherer Konzessionskosten sowie des Rund-um-die-Uhr-Angebots nachvollziehbar. Die teilweise sehr hohen Preisunterschiede gingen aus Sicht des Automobilclubs jedoch darüber hinaus.

Hinzu komme, dass Betreiber an Autobahnen häufig auf die Bequemlichkeit der Reisenden setzen könnten. Wer längere Strecken fährt oder unter Zeitdruck steht, verzichtet oft auf die Abfahrt zur nächsten Tankstelle. Außerhalb der Autobahn sei der Wettbewerb zwischen mehreren Anbietern dagegen deutlich größer, was den Preisdruck erhöhe.

Viele Autofahrer würden für günstigere Preise die Autobahn verlassen Begleitend zur Preisanalyse hat der ADAC auch das Tankverhalten untersucht. Nach Angaben des Clubs würden 63 Prozent der Autofahrer die Autobahn verlassen, wenn sich dadurch Kraftstoffkosten sparen lassen. 42 Prozent der Befragten gaben an, bereits bei einem Preisvorteil von zehn Cent je Liter abzufahren.

Umgekehrt bedeutet dies jedoch auch, dass etwa ein Drittel der Befragten bereit ist, die höheren Preise an Autobahntankstellen zu akzeptieren, obwohl sich günstigere Alternativen häufig nur wenige hundert Meter entfernt befinden.

Mit der "mehr tanken-App" Sprit-Kosten sparen Um ein wenig die Kraftstoffkosten zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen.

Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt. Dort finden auch E-Auto-Fahrer Ladepunkte und deren Preise.