Bugatti Divo: Hypercar für 8 Millionen mit unter 800 Meilen

Schon bei der Präsentation in Pebble Beach 2018 hatte Bugatti alle 40 Exemplare des Divo verkauft. Am 15. August 2024 versteigert Bonhams die Nummer 15 aus der streng limitierten Serie. Es sei das erste Mal, dass überhaupt ein Divo bei einer Auktion angeboten wird, erklärt das Auktionshaus. Der Schätzpreis für das neu fünf Millionen Euro teure Hypercar liegt bei umgerechnet 6,1 bis 7,8 Millionen Euro (7 bis 9 Mio. US-Dollar).

Zwei Vorbesitzer, unter 1.300 km Der angebotene Divo hat eine interessante Vorgeschichte. Das 2020er-Modell wurde ursprünglich als Neuwagen nach Florida ausgeliefert und war dort Teil einer Sportwagen-Sammlung in West Palm Beach. In der Öffentlichkeit war dieser Divo zuletzt im Petersen Museum zu sehen: Er war dort Teil der Ausstellung Hypercars: The Alure of Extreme. Der Erstbesitzer verkaufte den Divo an einen anderen Sammler, der damit weniger als 160 Meilen pro Jahr fuhr. Vor dem Besitzerwechsel hatte er eine Wartung erhalten. Insgesamt liegt die Laufleistung bei unter 800 Meilen (1.280 km).

Kurios: Auf den Fotos steht der Divo auf Aftermarket-Rädern. Der originale Radsatz samt den fast unbenutzten Erstausrüstungs-Michelins ist enthalten.

Der Divo: Handlingversion des Chiron Den Antrieb hat der Divo vom Chiron: Ein Achtliter-W16-Mittelmotor erzeugt mit vier Turboladern 1.500 PS und 1.600 Nm Drehmoment. Leichtere Räder, ein Ladeluftkühlerdeckel aus Carbon und geänderte Geräuschdämmung senken das Gewicht gegenüber dem Chiron um 35 kg.