Erster Vergleich: Dacia Bigster und Skoda Kodiaq im XXL-Ostblock-Duell

Mit Dacia und Škoda stehen zwei Autobauer aus dem ehemaligen Ostblock an der Spitze der Importmarken. Während Dacia seit Jahren mit radikalem Preis-Leistungs-Verhältnis die Branche aufmischt, hat sich Škoda inzwischen in Richtung Konzern-Premium entwickelt – mit hoher technischer Nähe zu Volkswagen, aber eigenständigem Design und durchdachten Detail-Lösungen. Und längst setzen beide Marken auch in den SUV-Segmenten selbstbewusste Ausrufezeichen.