Erlebe die DTM hautnah mit dem CUPRA Formentor VZ - Marvin’s einzigartiges Erlebnis

Die DTM ist mehr als nur ein Rennen – sie ist ein adrenalingeladenes Abenteuer, das den Puls jedes Motorsport-Fans auf Höchstgeschwindigkeit treibt. Doch was passiert, wenn du nicht nur Zuschauer bist, sondern plötzlich mitten im Geschehen stehst? Wenn du die gewaltigen Maschinen und die packende Atmosphäre hautnah erlebst? Genau das passiert Marvin, dem glücklichen DTM Insider Gewinner. Er taucht ein in die Welt der DTM, aus einer Perspektive, die die meisten nur träumen können.

Die DTM aus einer neuen Perspektive erleben Der CUPRA Formentor VZ ist der Schlüssel, der Marvin N’Doye direkt hinter die Kulissen der DTM führt. Aber nicht als bloßer Zuschauer – er wird Teil des Geschehens. Mit Daniel Abt, dem erfahrenen Rennfahrer und CUPRA-Markenbotschafter an seiner Seite, erlebt der 36 Jahre alte Marvin den Nervenkitzel der DTM aus einem ganz anderen Blickwinkel.

"Es ist einfach überwältigend, so nah dran zu sein", erzählt Marvin. "Das ist eine andere Welt als das, was du im Fernsehen oder von der Tribüne aus siehst." Besonders beeindruckt ist er von der Präzision und der Geschwindigkeit, mit der die Einsatzfahrzeuge die Fahrer sicher halten und gleichzeitig die extremen Anforderungen der Rennstrecke meistern.

Hautnah – Ein Blick hinter die Kulissen Der CUPRA Formentor VZ, der in dieser Saison als Safety Car, Medical Car, Race Control Car und Leading Car auf der Rennstrecke unterwegs ist, wird für Marvin zu einem unvergesslichen Erlebnis. Aus nächster Nähe kann er die Besonderheiten dieses außergewöhnlichen Crossover-SUVs erleben und erkennen, wie viel Technik und Power in ihm stecken.

Verbrauchs- und Emissionswerte CUPRA Formentor VZ: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,8–8,5 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 188 – 185 g/km; WLTP-Werte; Quelle: ABT Sportsline GmbH

"Es ist atemberaubend, zu sehen, wie das Safety Car in Sekundenbruchteilen vor das ganze Feld fährt", sagt Marvin. "Die Geschwindigkeit, das Handling und die Kontrolle dieses Fahrzeugs sind einfach unübertroffen. Der CUPRA Formentor VZ ist mehr als nur ein Auto – es ist ein Meisterwerk der Technik, das mit höchster Performance Sicherheit auf der Strecke garantiert."

Rettung auf der Rennstrecke – das Medical Car Ein weiteres Highlight für Marvin: das Medical Car. Es wird ihm klar, wie entscheidend jede Sekunde im Motorsport ist. Wenn ein Fahrer verunglückt, sorgt der CUPRA Formentor VZ mit seiner schnellen Reaktionszeit und speziellen Ausstattung dafür, dass medizinisches Personal blitzschnell zur Unfallstelle gelangt. "Es geht um Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden können", erklärt Marvin. "Dieses Auto liefert exakt das, was im Ernstfall gebraucht wird."

Ein unvergesslicher Moment – mit dem Safety Car auf der Strecke Der wahre Höhepunkt für Marvin? Eine Runde im Safety Car! Als er mit Daniel Abt in den CUPRA Formentor VZ steigt, ist die Spannung förmlich greifbar. Safety-Car-Fahrer Ron Dobmeier erzählt von den Herausforderungen, vor denen er auf der Strecke steht: "Wir haben oft nur fünf bis sechs Sekunden Zeit, um das Feld zu erreichen. Da braucht es ein Auto, das alles mitbringt." Der CUPRA Formentor VZ stellt sich dieser Herausforderung mit Leichtigkeit und beeindruckt mit seiner Schnelligkeit.

"Ich war absolut gespannt und auch ein bisschen nervös, als wir ins Auto stiegen", sagt Marvin. "Aber auf der Strecke spürte ich sofort, warum dieses Auto als Safety Car eingesetzt wird. Es ist unglaublich stabil und reaktionsschnell – es fühlte sich an, als ob wir über die Strecke gleiten und alles um uns herum in Lichtgeschwindigkeit vorbeizog."

Faszination Motorsport – Sicherheit trifft Performance Marvins Erlebnis geht weit über eine gewöhnliche Fahrt im CUPRA Formentor VZ hinaus. Er taucht ein in die Welt der DTM und sieht, wie CUPRA als offizieller Partner nicht nur für höchste Sicherheit sorgt, sondern auch unvergleichliche Leistung auf die Strecke bringt. Mit 450 PS, die durch das Upgrade von ABT Sportsline auf beeindruckende 530 Newtonmeter Drehmoment trifft, ist der CUPRA Formentor VZ in nur 3,9 Sekunden auf 100 km/h und zeigt, was er in einer der härtesten Rennserien der Welt drauf hat.