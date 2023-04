VW Atlas Peak Edition Sondermodell in Robust-Optik

Auf der New York Auto Show (noch bis zum 16. April 2023) stellt VW den Atlas Peak Edition vor. Das Serien-Sondermodell leitet sich von der Studie Basecamp ab, die VW 2019 vorgestellt hat. Neue Karosserie-Verkleidungen lassen das Atlas-Editionsmodell robuster wirken, während der Innenraum dunkler wird.

Eine robustere Frontschürze und ein angedeuteter silberfarbener Unterfahrschutz heben die Editions-Variante vom Serienmodell ab. Das von VW X-Design genannte Kreuzgitter der unteren Frontblende ist vom Atlas Cross Sport inspiriert. Zwei Chromstreifen ziehen sich über den dunklen Kühlergrill hin zum beleuchteten Logo. Von den vorderen Kotflügeln prangt ein Peak-Edition-Logo in Orange und Chrom. Die Seitenschweller sind besonders kräftig ausgeführt und die 18-Zoll-Räder sind mit 255/60-All-Terrain-Reifen bezogen.

Verdunklung innen und außen

Zu den weiteren Verdunklungsmaßnahmen gehören schwarze Spiegelkappen, schwarze Fenstereinfassungen, schwarze Radläufe und eine ebenso schwarze Dachreling. Am Heck sitzt ein schwarzer Streifen, die Auspuffblenden sind verchromt und ganz unten folgt wieder ein silberfarbener Unterfahrschutz. Die für die Peak-Edition reservierten Lackfarben heißen Avocado Green und Pure Grey.

VW Den Innenraum kleiden die Designer in dunklen Farben aus.

Die Sitze der Peak-Modelle sind mit schwarzem Kunstleder bezogen, das mit hellgrauen und orangefarbenen Akzenten versehen ist. Das Armaturenbrett und die inneren Türverkleidungen bekommen ein Karomuster in Metallic-Schwarz. Und unten in der Lenkradspange sitzt wiederum ein Peak-Editions-Logo. Zum in 30 Farben verstellbarem Ambientelicht gehört auch ein auf dem Armaturenbrett sitzender hinterleuchteter Peak-Schriftzug.

Die Markteinführung des Atlas Peak Edition auf dem nordamerikanischen Markt hat VW für den Sommer 2023 geplant, die Preise sind noch nicht bekannt.

Umfrage 11763 Mal abgestimmt Sollte VW den Atlas Cross Sport auch in Deutschland anbieten? Auf jeden Fall. Neben dem Touareg ist noch Platz für eine Coupé-Variante. Auf keinen Fall. Das VW-Angebot ist jetzt schon viel zu unübersichtlich. mehr lesen

Fazit

VW frischt sein großes US-SUV Atlas mit der Peak Edition auf. Das Sondermodell soll alle ansprechen, die eine robustere Optik mögen. Aber das SUV rückt nicht nur optisch Richtung Geländewagen – die All-Terrain-Räder machen es tatsächlich ein bisschen geländetauglicher. Beim Innenraum haben sich die Designer für dunkle Töne entschieden.