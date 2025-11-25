AMS Kongress
Tech & Zukunft
Alternative Antriebe

E-Autos Heizen: Reicht Sitz und Lenkradheizung im Winter

Sparsam heizen im E‑Auto
Sind Sitz- und Lenkradheizung ausreichend?

Heizung beeinflusst bei E‑Autos Reichweite und Komfort. Wir stellen die Frage, ob Sitz- und Lenkradheizung im Winter für ein angenehmes Wärmeempfinden ausreichen, und fassen Erkenntnisse aus Studien zusammen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.11.2025
Auto Schnee Winter
Foto: EThamPhoto via Getty Images

Wie E-Autos Wärme erzeugen

E‑Autos erzeugen Innenraumwärme elektrisch. Bei einfachen Widerstandsheizungen wandelt die elektrische Bordheizung Strom direkt in Wärme um. Wärmepumpen entziehen der Umgebung Wärme und geben sie an den Innenraum ab.

Wärmepumpe versus elektrische Bordheizung

Wärmepumpen benötigen wesentlich weniger Energie als elektrische Bordheizungen, weil sie vorhandene Umgebungswärme nutzen, statt Strom in Wärme zu verwandeln. Dadurch sinkt der Heizstrombedarf und die Reichweite leidet weniger unter Kälte.

Einsparpotenzial von Sitz- und Lenkradheizung

Sitz- und Lenkradheizung erwärmen den Körper direkt und benötigen deutlich weniger Energie als die Beheizung des gesamten Innenraums. Auf Kurzstrecken und bei niedriger Belegung schaffen sie oft ein angenehmes Wärmeempfinden, ersetzen aber nicht immer die Kabinenheizung bei voller Belegung oder sehr kalten Außentemperaturen.

Wärmeverteilung und Komfort

Die Effektivität hängt von der Wärmeverteilung ab. Körpernahe Beheizung schafft schnellen Komfort, während die Kabinenheizung gleichmäßigere Temperaturen für alle Insassen bietet. Innenraumvolumen, Luftführung und Dämmung beeinflussen, wie schnell die Wohlfühltemperatur erreicht wird.

Praktische Tipps zum Energiesparen

  • Vorheizen während des Ladevorgangs reduziert den Energiebedarf während der Fahrt
  • Sitz- und Lenkradheizung gezielt einsetzen, statt die Kabinentemperatur stark zu erhöhen
  • Garage oder windgeschützte Parkplätze nutzen
  • Temperatur moderat einstellen und Zonensteuerung nutzen, wenn verfügbar

Fazit