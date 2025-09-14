Endlich bidirektional Laden: BMW- und E.ON-Kunden verdienen 720 Euro pro Jahr

Mit dem neuen BMW iX3 auf Basis der "Neuen Klasse" hat BMW erstmals die Möglichkeit für bidirektionales Laden vollständig in die Architektur integriert. Doch bisher fehlten der gesetzliche Rahmen und die Vertragsangebote von Stromanbietern. Das ändert sich nun. Denn zusammen mit E.ON bringen die Bayern das erste kommerzielle Vehicle-to-Grid-Angebot (V2G) für Privatkunden auf den deutschen Markt. Der BMW iX3 wird damit zu einem aktiven Teil des Energiesystems: Er kann nicht nur laden, sondern bei Bedarf auch Strom ins Netz zurückspeisen.

So funktioniert V2G Beim Anschluss des iX3 an eine BMW Wallbox Professional wird die Hochvoltbatterie flexibel mit dem Netz verbunden – einen speziellen E.ON-Tarif vorausgesetzt. Die intelligente Steuerung erfolgt über eine gemeinsam entwickelte Software. Kundinnen und Kunden, die ihr Fahrzeug regelmäßig anschließen, erhalten dafür einen Bonus von 24 Cent pro Stunde. Maximal sind es 60 Euro im Monat und bis zu 720 Euro pro Jahr (gedeckelt) – das entspricht rund 14.000 kostenfreien Kilometern.

Marc Spieker aus dem E.ON-Vorstand betont: "Wir bringen Vehicle-to-Grid direkt zu den Menschen – komfortabel, wirtschaftlich attraktiv und mit Beitrag zur Energiewende."

Dr. Joachim Post aus dem BMW-Vorstand ergänzt: "Mit V2G machen wir das Elektroauto zum aktiven Teil der Energiewirtschaft mit spürbarem Kundennutzen."

Transparente Abrechnung Das neue Angebot ist für die Kunden einfach und transparent: Jede Minute, in der das Fahrzeug am Netz angeschlossen ist, wird automatisch vergütet – ohne Mindestverbindungszeit. Gleichzeitig behalten die Nutzer jederzeit die volle Kontrolle über ihre Mobilität, denn sie können ihr Ladeziel individuell einstellen und sicherstellen, dass das Auto immer einsatzbereit ist.

Darüber hinaus schützt ein intelligentes Batteriemanagement die Hochvoltbatterie und hält sie stets in einem Bereich, der ihre Lebensdauer optimal unterstützt. Für die Energiewende bietet V2G ebenfalls klare Vorteile: Die Fahrzeugbatterien können bei einem Überangebot Strom aufnehmen oder in Zeiten von Engpässen Energie ins Netz zurückspeisen. So werden erneuerbare Energien effizienter genutzt und die Kosten des gesamten Energiesystems langfristig gesenkt.