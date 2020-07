Kettenloses INgSoc E-Bike Ist das Kunst oder kann das fahren?

Die Einschläge kommen näher, haben Sie das schon bemerkt? Immer häufiger erscheinen Produkte, Fahrzeuge oder Technologien auf dem Markt, die wir früher in Science-Fiction-Filmen mit großen Augen bestaunt haben. Als sie auf der USS Enterprise zum ersten Mal mit Tablet-Computern durch den Raumschiff-Maschinenraum gewuselt sind, befanden wir uns noch in den frühen 90ern. Heute stecken wir schon die modernsten Assistenzsysteme und Technikspielereien der Auto-Welt nach einem kurzen Raunen locker weg. Ob Ihnen das auch mit dem INgSoc E-Bike gelingt? Werfen wir einen Blick auf das abgefahrene Teil.

Edward Kim / Ben Cemoli Das INgSoc sieht aus, als wäre es von einem fremden Planeten geschickt worden, um hier gegen die Transformers anzutreten. Oder so ähnlich.

Drei Fahrmodi zur Auswahl

Zunächst fällt dem erfahrenen Radler auf: Das Teil hat gar keine Kette. Stimmt. Das Bike soll über einen elektrischen Antriebsstrang verfügen, dessen präzise Spezifikationen bislang nur die geistigen Väter kennen. Den herausnehmbaren Akku darf man in dem schwungvollen Stück hinter dem Sattel vermuten. Die Batterie versorgt nicht nur den Motor mit Energie, sondern auch Front-Scheinwerfer, Rücklicht und eine Smartphone-Dockingstation. Für die Fahrt stehen drei Modi zur Verfügung. Entweder übernimmt der Akku die ganze Arbeit, unterstützt lediglich oder wird geladen.

Edward Kim / Ben Cemoli In der Mitte des Gefährts lässt sich das Smartphone andocken und wird dort gleich induktiv geladen.

Der gesamte Rahmen besteht aus – wie könnte es anders sein – kohlefaserverstärktem Kunststoff. Zusammen mit den speichenlosen Felgen kommt das kantige Design gefällig daher, auch wenn mancher bereits vom Anschauen einen Haltungsschaden bekommen mag. Eine Serienproduktion ist hier genau so fraglich wie bei mancher Concept-Studie im Vierrad-Bereich. Vielleicht nimmt die Enterprise das INgSoc künftig für Außenmissionen auf fremden Planeten ins Programm – wundern würde das hier niemanden mehr, oder?

Fazit

Wie war das nochmal mit "Form folgt Funktion" – so richtig praktisch sieht das spacige E-Bike nicht aus. Eventuell liegen die Qualitäten aber auch in einem ganz anderen Bereich. Ob wir das jemals in der echten Welt am echten Objekt überprüfen können? Vermutlich nicht.