Um übliche Pendelstrecken von 50 bis 100 Kilometer am Tag zu fahren, braucht ein Elektroauto im Schnitt rund 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Fahrstrecke. Mit Lithium-Technik wären also allein für einen Speicher dieser Größe rund 20.000 Euro aufzuwenden. Hinzu kommen die Kosten für Carport, PV-Module, Anschlüsse, Wechselrichter und Wallbox. Meist individuell auf die eigenen Gegebenheiten zugeschnitten übersteigt der Wert einer solchen Installation schnell den Preis des Elektroautos. Kein Konzept für kühle Rechner, sondern eher für gut betuchte Überzeugungstäter.

Topregal ist eigentlich auf den Bau von Industrie-Regalen, Hubwagen sowie Transport- und Reinigungsgeräte spezialisiert. "Mit unserem Soloport wollten wir eine einfache, bezahlbare Komplettlösung ohne Schnick-Schnack entwickeln", sagt Jürgen Effner, Geschäftsführer bei Topregal, bei der Besichtigung am norddeutschen Produktionsstandort Pasewalk/Mecklenburg Vorpommern. Ganz auf Schnick und Schnack hat Effner dann doch nicht verzichtet. Der vier mal sieben Meter große Carport ist mit einer LED-Leuchte samt Bewegungsmelder ausgerüstet, trägt zwei Schuko-Steckdosen für andere Elektrogeräte und lässt sich per App überwachen.

Was die Ladezyklen betrifft, sind Blei-Gel-Batterien längst nicht so belastbar wie Lithium-Zellen. Die in Hausspeichern oft eingesetzten Lithium-Eisen-Phosphat-Blöcke verkraften je nach Hersteller im Schnitt 5.000 bis 10.000 komplette Zyklen, bevor sie spürbar an Speicherkapazität verlieren. Topregal verspricht für seine Bleibatterien etwa 800 vollständige Lade- und Entladevorgänge – je nachdem wie stark die Akkus belastet werden.