Gute Nachrichten für Tesla-Kunden, die ihr Model S oder Model X mit einem CCS-Ladeanschluss updaten wollen. Der amerikanische Elektroautohersteller hat den Preis für das CCS-Upgrade, mit dem die Nutzung der V3-Supercharger möglich wird, von 500 auf 299 Euro gesenkt. Maßgeblich an dem Preissturz beteiligt war das britische Pendant des deutschen Vereins Tesla Fahrer und Freunde (TFF).

Auf der Tesla-Homepage ist unter Support schon jetzt zu lesen:

Wie viel kostet der Nachrüstservice für "CCS Combo 2"-Auslegung?

Der CCS Combo 2-Nachrüstservice kostet 299 € einschließlich der Kosten für einen CCS Combo 2-Adapter.

Stefan Baldauf Nach dem Upgrade heißt es: Ab geht´s zum nächsten V3-Supercharger.

Jetzt können auch Model X und S an V3-Säulen laden

Warum das Upgrade für die Besitzer der beiden Modell so wichtig ist, liegt an der Einführung des Model 3, mit dem in Europa erstmals ein Tesla mit CCS-Ladebuchse auf den Markt kam. Damit ist es möglich, ganz ohne Adapter auch an fremden CCS-Säulen zu laden. In Europa wurden zudem die Supercharger-Stationen mit einem zusätzlichen CCS-Kabel ausgerüstet. Soweit also alles in Ordnung.

Jedoch sind die neuen V3-Supercharger, die mit bis zu 250 kW laden können, ausschließlich mit einem CCS-Kabel ausgestattet. Model S und X-Fahrer konnten demnach bislang nicht an so einem Standort laden.

Das Upgrade besteht zum einen aus einem Adapter und zum anderen aus einer Bordelektronik-Anpassung für Fahrzeuge, die vor Mai 2019 vom Band gelaufen sind. Später produzierte Modelle verfügen ab Werk über die passende Bordelektronik.

Fazit

Tesla Model X- und Model S-Kunden können aufatmen. Für 299 Euro statt 500 Euro können sie in Zukunft auch an V3-Superchargern laden. Jetzt müssen diese 250 kW-Stationen nur noch wie Pilze aus dem Boden schießen.