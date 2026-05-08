BMW M Ignite Technologie: Euro-7-Kniff für die M-Sechszylinder ohne Powerverlust

Die kommende Euro-7-Norm, die ab November 2026 in Kraft tritt, hat schon einige Motoren das Leben oder zumindest spürbar Leistung gekostet. Das gilt allerdings nicht für die legendären S58-Reihensechszylinder, die BMW in seinen M-Modellen M2, M3 und M4 verbaut.

Mit Diesel-Technik zu mehr Effizienz Die Bayern haben einen Weg gefunden, die Euro-7-Vorgaben zu schaffen, ohne die Power der Sechszylinder zu beschneiden. Möglich macht dies die von BMW M Ignite getaufte Technologie. Dahinter verbirgt sich die Technik einer Vorkammerzündung, die eine signifikante Verbrauchsreduzierung im Hochlastbetrieb, insbesondere auf der Rennstrecke, bringt. Die von BMW bereits im Jahr 2024 patentierte Motorentechnologie fließt jetzt in die Serienproduktion der M-Motoren ein. Ursprünglich wurde die Vorkammerzündung für Dieseltriebwerke entwickelt, dient jetzt aber immer mehr Herstellern zur Optimierung ihrer Ottomotoren.

Kernstück der BMW M Ignite Technologie ist die neu im Zylinderkopf vorhandene Vorkammer. Sie ist durch Überströmbohrungen mit dem eigentlichen Brennraum des Zylinders verbunden. Die Vorkammer verfügt über eine eigene Zündkerze und Zündspule, der Motor besitzt so zwei Zündsysteme.

Im unteren und mittleren Drehzahlbereich zündet die herkömmliche Zündkerze im eigentlichen Brennraum zeitlich vor der Vorkammer-Zündkerze. Bei höheren Drehzahlen und Lasten übernimmt die Vorkammerzündung die Hauptaufgabe. Dabei wird ein durch die Öffnungen in die Vorkammer geleiteter Teil des Kraftstoff-Luft-Gemisches dort entzündet. Die dadurch entstehenden Flammen treten anschließend mit etwa Schallgeschwindigkeit aus der Vorkammer aus.

Diese sogenannten Zündstrahlen entzünden nun das Gemisch im eigentlichen Verbrennungsraum über dem Motorkolben gleichzeitig an multiplen Punkten. Das Resultat ist eine deutlich höhere Brenngeschwindigkeit, zugleich wird die mögliche Ursache einer unkontrollierten Verbrennung, des sogenannten Klopfens, wirksam bekämpft. Als zusätzlicher Effekt sinkt die Abgastemperatur.

Ergänzend zur neuen Vorkammerzündung verpasst BMW den S58-Triebwerken eine höhere Verdichtung sowie Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie.

Euro 7-tauglich ohne Leistungsverlust Mit M Ignite punktet BMW also gleich doppelt. Die Motoren werden effizienter und zudem fit für die Euro-7-Norm. Zudem verspricht BMW, dass alle entsprechend ausgerüsteten M-Sechszylinder in Sachen Leistung unverändert bleiben.

Die Modelle M3 und M4 werden ab Juli 2026 mit der neuen BMW M Ignite Technologie ausgerüstet. Ab August 2026 folgt auch der Anlauf des BMW M2 mit dieser Technologie.