BMW-Motoren mit Steuerkette: Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer

Die Steuerkette als Teil eines Verbrennungsmotors sorgt dafür, dass die Ventile im richtigen Moment öffnen und schließen und gewährleisten so eine optimale Verbrennung. Bei einigen BMW-Motoren wie dem N47 ist die Steuerkette jedoch anfällig für Verschleiß, was oft auf unzureichende Wartung und ungünstige Fahrprofile zurückzuführen ist.

Häufige Probleme und Ursachen Zwischen 2007 und 2015 traten bei BMW-Motoren wie dem N47 vermehrt Steuerkettenprobleme auf. Die Ursachen sind vielfältig: von minderwertigen Materialien über unzureichende Schmierung bis hin zu langen Wartungsintervallen.

Besonders problematisch ist die Position der Steuerkette am hinteren Teil des Motors, was Reparaturen erschwert und verteuert.

Wartungstipps für eine längere Lebensdauer Regelmäßige Ölwechsel sind entscheidend, um die Lebensdauer der Steuerkette zu verlängern. Experten empfehlen, das Öl alle 10.000 bis 15.000 Kilometer zu wechseln und dabei hochwertige Öle mit der Spezifikation BMW LL-04 zu verwenden.

Auch längere Fahrten, die den Motor auf Betriebstemperatur bringen, können den Verschleiß reduzieren.

Eine schonende Fahrweise mit Vermeidung häufiger Kaltstarts und hoher Drehzahlen kann ebenfalls den Verschleiß minimieren. Schließlich lohnt es sich, bei BMW nach Software-Updates zu fragen, die die Motorsteuerung optimieren und den Verschleiß reduzieren können.

Zusätzlich sollten hochwertige Ersatzteile verwendet werden, wenn die Steuerkette ausgetauscht werden muss.

Regelmäßige Inspektionen, insbesondere bei älteren Fahrzeugen oder Modellen mit bekannter Anfälligkeit, helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.

Symptome frühzeitig erkennen Ein metallisches Klappern beim Kaltstart oder ein dauerhaftes Rasseln können erste Anzeichen für eine gelängte Steuerkette sein. In solchen Fällen sollte der Motor umgehend in einer Fachwerkstatt überprüft werden, um größere Schäden zu vermeiden.

Kosten und Reparaturmöglichkeiten Die Reparatur einer defekten Steuerkette kann je nach Modell und Werkstatt zwischen 1.500 und 2.000 Euro kosten. Dabei sollten auch Kettenspanner und Gleitschienen erneuert werden, um eine langfristige Lösung zu gewährleisten. BMW bietet für bestimmte Modelle Rückrufaktionen an, die kostenlos durchgeführt werden können.