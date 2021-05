Bugatti Ceramique Edition One Smart-Watches Edle Bugatti-Uhren zum Schnäppchen-Preis

Bugatti legt drei Smart-Watch-Modelle in Anlehnung an seine legendären Supersportler auf. Die Modelle Ceramique Edition One Pur Sport, Ceramique Edition One Le Noire und Ceramique Edition One Divo wurden in Zusammenarbeit mit Viita Watch aus Österreich aufgelegt.

Die handgefertigten Uhren mit einer eigenen Software gibt es mit Gummiarmband oder Titan-Gurt. Das Highlight ist jedoch die Lünette aus kratzfester Keramik, die in einem aufwendigen Produktionsverfahren hergestellt wird. Sie kann vom Kunden mit einem mitgelieferten Schlüssel in wenigen Minuten getauscht werden. Das Herzstück der Uhr ist das hochfeste und hypoallergene Titan-Gehäuse.

Bugatti Smart Watch misst Beschleunigung

Wie es sich für eine Smart Watch gehört, bietet die Ceramique Edition One eine umfangreiche Messung der Gesundheitsdaten seines Trägers. So erfasst die Uhr unter anderem über einen Doppelsensor die Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität. Kardiovaskuläre Erholung, Trainingsempfehlungen, biologisches Alter und Messungen des Stresslevels werden jeweils mit VO2-Max-Unterstützung erstellt, wobei die Daten zur Verwendung für mehr als 90 Sportarten ausgelegt sind. Aber nicht nur die eigenen Gesundheitswerte lassen sich tracken.

Der speziell für Bugatti entwickelte GPS-Sensor soll besonders genau ausfallen und so auch Beschleunigungswerte und Streckenzeiten auf der Rennstrecke erfassen. Jede bis 100 Meter wasserdichte Smartwatch bietet zudem dank eines 445-mAh-Akkus eine Laufzeit von bis zu 14 Tagen. In Kombination mit einem hochauflösenden LED-Touchscreen mit 390 x 390 Pixeln, der in einem kratzfesten Gehäuse aus Saphirglas sitzt, sind auf dem Display 16,7 Millionen Farben darstellbar. Außerdem lassen sich die Uhren-Funktionen sich über die Bugatti-App auf den Smartphone darstellen.

Ceramique Edition One ab 899 Euro

Bugatti bietet für alle drei Uhren eine Fünf-Jahres-Garantie an, über Kickstarter können Kunden schon jetzt die Uhren zum Vorteilspreis erwerben. Die Bugatti Ceramique Edition One Le Noire, Bugatti Ceramique Edition One Divo und Ceramique Edition One Pur Sport kosten jeweils mit Austausch-Lünette 899 statt 1.239 Euro. Falls diese Angebote ausverkauft sind, gibt es noch "Late Birds"-Offerten zu 999 Euro. Die Uhren werden in einer veganen Leder-Holzbox mit Bugatti-Hufeisen-Applikation inklusive Tauschband, USB-C-Aufladekabel sowie Lünetten kostenlos innerhalb der EU versendet.

Fazit

Bugatti folgt dem Trend der Smart-Watches von Apple und Co. und bietet drei einzigartige Uhren mit speziellen Features wie Keramtik-Lünetten oder Beschleunigung-Tracking an. Mit 899 Euro via Kickstarter sind die drei Ceramique Edition One-Modelle für Bugatti sogar recht günstig.