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Ein Auto für jede Jahreszeit: Skoda Karoq im Dauertest

Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4 im 100.000-km-Dauertest
Alltagstauglich, zuverlässig, aber ...

150 PS, Allrad, Doppelkupplung, Sportline – der Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4 ging mit 57.500 Euro und vielerlei Extras an den Start. Über 100.000 Kilometer begleitet er als Kompakt-SUV mit Matrix-LED, Adaptivdämpfern und Anhängerkupplung den Alltag. Was zeigt der Dauertest jenseits der Prospekte?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.06.2026
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Skoda Karoq 4x4 in Rot fährt auf einer Landstraße, dynamische Außenaufnahme, Fahrzeug in Bewegung.
Foto: Rossen Gargolov

Zu den Vorurteilen gegenüber dem Besten zählt ja jenes, wonach es immer zum Schluss kommt. Stimmt doch gar nicht, zumindest, nehmen wir den Dauertest des Skoda Karoq als Maßstab. Denn da geht das Beste zum Schluss. Nämlich eines der besten Autos, mit denen wir je das Vergnügen hatten, sie über 100.000 Kilometer dauertesten zu können. Wobei das Beste in diesem Fall, wenn schon nicht zum Schluss, so doch erst nach etwas Anlauf kommt, 4.218 km Anlauf, um genau zu sein. Mit diesem Tachostand rollt der Karoq am letzten der 29 Februartage des Jahres 2024 zum ersten Mal in unsere Tiefgarage – in der er nie lang tatenlos herumstehen wird.

Ausstattung und erste Eindrücke

Aber wie es sich für jeden neuen Testwagen im Dauertest-Fuhrpark gehört, bekommt ...