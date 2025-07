Höchste Brücke der Welt: Doppelt so hoch wie der Eifelturm

Die Konstruktion steht. Das letzte Segment – ein 215 Tonnen schweres Stahlteil – ist in Position. Jetzt überspannt eine gewaltige Hängebrücke die Huajiang-Schlucht im Süden Chinas auf einer Länge von 2.890 Metern. Der Abstand zwischen den beiden fast 300 Meter hohen Pfeilern: 1.420 Meter. Was noch fehlt, sind Feinarbeiten und der Straßenbelag. Dann können noch diesen Sommer die ersten Autos über die höchste Brücke der Welt fahren.

625 Meter über dem Fluss Diesen Titel verdient sich die Huajiang-Canyon-Brücke durch ihre "Durchfahrtshöhe". Damit ist die Höhe über dem Wasserniveau des Flusses Beipan Jiang gemeint. Autos werden in Zukunft auf mehreren Fahrspuren genau 625 Meter über der Wasseroberfläche die Schlucht überqueren. Weltrekord! Bisher durfte sich die Beipanjiang-Brücke ganz in der Nähe mit 565 Metern als höchste Brücke der Welt bezeichnen.

Zum Vergleich: Die weltberühmte Golden Gate Bridge, die sich über der Buchteinfahrt von San Francisco aufbaut, hat eine Durchfahrtshöhe von 67 Metern. Die neue Huajiang-Canyon-Brücke ist also fast zehnmal so hoch, wobei das Bauwerk an sich ähnlich groß ist wie das amerikanische Pendant. Die höchste Brücke in Deutschland ist die Kochertal-Brücke (A6, Heilbronn–Nürnberg) in Baden-Württemberg mit 185 Metern.

Spatenstich im Jahr 2022 Innerhalb von nur drei Jahren wurde die Huajiang-Brücke fertggestellt – ein Tempo, das in Deutschland oder gar Europa für einen derart komplizierten Brückenbau undenkbar wäre. Schließlich befindet sich die Baustelle in einer extrem unzugänglichen Bergregion, die obendrein noch regelmäßig von starken Winden und Erdbeben heimgesucht wird. Dennoch liegen die Bauarbeiten im Zeitplan.

Am Ende wird damit die Region Anlong Provinz Guizhou in Südchina besser angebunden. Die Zeitersparnis für eine Autofahrt liegt durch den Autobahnbau (Liuzhi–Anlong Expressway) allein für das Huajiang-Tal bei etwa einer Stunde. China treibt die Erschließung entlegener Regionen seit Jahrzehnten voran. Allein in der Provinz Guizhou wurden dafür laut chinesischen Angaben bereits 9.000 Autobahn-Kilometer gebaut.

Höchste Brücke als Touristenattraktion Die Huajiang-Canyon-Brücke dürfte in Zukunft auch eine wichtige Touristen-Attraktion werden. Dafür ist im kleineren der beiden Türme (205 Meter hoch) eine Aufzugsanlage mit gläsernen Aufzügen verbaut, die in ein Café auf 145 Meter Turmhöhe führen. Dazu werden in den über zwei Kilometer langen Brückenkasten auch Fußgängerwege eingebaut, die zur Mitte der Brücke führen.