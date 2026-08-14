Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Videos
Formel 1
Kleinwagen
Kompakt
Mittelklasse
SUV
Oberklasse
Sportwagen
Reise
Van
Nutzfahrzeuge
Oldtimer
Verkehr
Tech & Zukunft
Auto-Horoskop
Zur Startseite
Tech & Zukunft
Technik erklärt

Hackt sich KI jetzt selbständig in unsere Autos? Experte erklärt Cyber Security

Cyber-Angriffe durch OpenAI und Antrophic
Hackt sich KI jetzt selbständig in unsere Autos?

OpenAI und Antrophic knacken "unbeaufsichtigt" Firmennetzwerke. Werden die KI-Modelle zum Sicherheitsrisiko selbst für vernetzte und autonome Fahrzeug? Experte Jan Becker erklärt das eigentliche Cyber-Security-Problem.

Gastbeitrag von Dr. Jan Becker, ApexAI
exklusiv für Abonnenten
ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.08.2026
Als Favorit speichern
Auto Cybersecurity
Foto: BeeBright via Getty Images

Bei einem Test von KI-Modellen des Chat-GPT-Entwicklers OpenAI drang die Software eigenständig in Computersysteme einer anderen Firma (Hugging Face) ein und agierte dabei wie ein Hacker. OpenAI übernahm die Verantwortung und gab zu Protokoll, die KI-Modelle seien bei einem Sicherheitstest aus der eigentlich abgeschotteten Umgebung ausgebrochen, hätten sich Zugang zum Internet verschafft und dann die Infrastruktur von Hugging Face kompromittiert.

Wenige Wochen später räumte Open-AI-Rivale Anthropic einen ähnlichen Vorfall ein. In Testläufen drang Künstliche Intelligenz von Anthropic ungeplant in Computersysteme von drei Unternehmen ein, obwohl diese eigentlich von Systemen der "echten Welt" ferngehalten werden sollten. Am 6.8. meldete der Facebook-Mutterkonzern ...