Hackt sich KI jetzt selbständig in unsere Autos? Experte erklärt Cyber Security

Bei einem Test von KI-Modellen des Chat-GPT-Entwicklers OpenAI drang die Software eigenständig in Computersysteme einer anderen Firma (Hugging Face) ein und agierte dabei wie ein Hacker. OpenAI übernahm die Verantwortung und gab zu Protokoll, die KI-Modelle seien bei einem Sicherheitstest aus der eigentlich abgeschotteten Umgebung ausgebrochen, hätten sich Zugang zum Internet verschafft und dann die Infrastruktur von Hugging Face kompromittiert.
Wenige Wochen später räumte Open-AI-Rivale Anthropic einen ähnlichen Vorfall ein. In Testläufen drang Künstliche Intelligenz von Anthropic ungeplant in Computersysteme von drei Unternehmen ein, obwohl diese eigentlich von Systemen der "echten Welt" ferngehalten werden sollten. Am 6.8. meldete der Facebook-Mutterkonzern ...