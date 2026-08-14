Bei einem Test von KI-Modellen des Chat-GPT-Entwicklers OpenAI drang die Software eigenständig in Computersysteme einer anderen Firma (Hugging Face) ein und agierte dabei wie ein Hacker. OpenAI übernahm die Verantwortung und gab zu Protokoll, die KI-Modelle seien bei einem Sicherheitstest aus der eigentlich abgeschotteten Umgebung ausgebrochen, hätten sich Zugang zum Internet verschafft und dann die Infrastruktur von Hugging Face kompromittiert.