Feststoff-Akkus laufen vom Band: Mercedes erhält erste Batterien aus China

Parallel dazu arbeitet Farasis an einer zweiten Zellplattform auf Basis eines Oxid-Polymer-Verbundelektrolyten. In Kombination mit Lithium-Metall-Anoden und Hochnickel-Kathoden sollen hier Energiedichten von bis zu 500 Wh/kg erreichbar sein. Ein neues Verfahren zur Herstellung besonders dünner Elektrolytschichten soll diesen Fortschritt ermöglichen.

Farasis Energy wurde 2009 gegründet und ist seit 2020 börsennotiert. Das Unternehmen betreibt seine Hauptfertigung in China und liefert bereits heute Batteriezellen für die Mercedes-EQ-Modelle EQE und EQS – allerdings noch in konventioneller Lithium-Ionen-Technologie. Mercedes-Benz hält seit 2020 eine Beteiligung an Farasis und dürfte zu den ersten OEMs zählen, die Muster der neuen Festkörperzellen erhalten.

Mercedes-Benz und US-Entwickler Factorial

Mercedes hält noch weitere Beteiligungen an anderen Festkörperpartnern – darunter Factorial, ProLogium und Sila. Die Schwaben streben langfristig eine Zellfertigung unabhängig von asiatischen Lieferketten an. Gemeinsam mit dem US-Startup Factorial Energy entwickelt Mercedes beispielsweise eine sulfidbasierte Festkörperzelle mit 450 Wh/kg Energiedichte. Das System namens Solstice nutzt Lithium-Metall-Anoden und wurde bereits 2024 in einen EQS-Prototyp integriert – mit rund 25 % mehr Reichweite. Die Entwicklung erfolgt in Kooperation mit AMG High Performance Powertrains (UK) und dem Batterie-Kompetenzzentrum in Stuttgart. Ziel ist eine europäische Serienproduktion ab 2028 im Rahmen der MB.EA-Plattform.