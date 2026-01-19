Größter Kabelbinder der Welt: 119 cm lang, 5 cm breit und richtig teuer.

Kabelbinder gehören zur Grundausstattung von Schraubern, Bastlern und Werkstätten. Sie halten Kabel zusammen, sichern Provisorien und retten im Zweifel auch mal eine Heimfahrt. Genau dieses universelle Werkzeug hat der US-Hersteller Cable Tie Link nun radikal vergrößert – mit einem Produkt, das eher an ein Industriebauteil als an einen klassischen Kabelbinder erinnert.

Der sogenannte HD Cable Tie ist stolze 119 Zentimeter (47 Zoll) lang und 12,7 Zentimeter (5 Zoll) breit. Damit ist er nicht nur außergewöhnlich lang, sondern auch extrem massiv ausgeführt. Laut Hersteller soll der Kabelbinder eine statische Zugkraft von 907 Kilogramm (2.000 lbs/US-Pfund) aushalten. Auch der Verschluss ist entsprechend dimensioniert und wirkt eher wie ein mechanisches Verriegelungselement als wie der übliche Kunststoffrasthaken.

Kein Gag – sondern echtes Arbeitsgerät Cable Tie Link betont ausdrücklich, dass es sich nicht um ein reines Spaß- oder Dekorationsprodukt handelt. Der Riesen-Kabelbinder sei für industrielle Anwendungen, Werkstätten, Events oder kreative Konstruktionen gedacht. Im Angebot ist der mächtige Kunststoffriemen in Schwarz, orange, grün und grau. In Deutschland kostet der Kabelbinder pro Exemplar 66 Euro, in den USA sind 75 Dollar fällig (aktuell umgerechnet zirka 64,50 Dollar) – das Topmodell der Kabelbinder-Welt ist also alles andere als günstig.

Während normale Kabelbinder vor allem dort glänzen, wo einfache und günstige Lösungen gefragt sind, richtet sich dieses Modell klar an großformatige Aufgaben. Denkbar sind temporäre Fixierungen an Gerüsten, Maschinen (vielleicht eben auch Bau- und Landmaschinen), Anhängern oder Messeaufbauten. Gleichzeitig bleibt die Frage, ob klassische Spanngurte oder Ketten in vielen Fällen nicht die pragmatischere Lösung wären. Der Reiz des Produkts liegt damit auch bewusst in der Übertreibung.

