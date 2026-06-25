Hitzefalle Auto: Die richtige Sonnenschutzblende finden

Geparkte Autos heizen sich im Sommer an sonnigen Standorten sehr schnell auf. Der ADAC nennt 60 Grad im Fahrzeug als keine Seltenheit und sieht 50 Grad im Innenraum bereits nach rund 30 Minuten als realistisch. Noch problematischer sind die Oberflächen: Lenkrad und Armaturen klettern laut ADAC ohne Schutz auf über 70 Grad – mit echter Verbrennungsgefahr. Hier punktet Sonnenschutz im Alltag, weil Bedienelemente nach dem Einsteigen ohne Handschuhe anfassbar sind.

So viel bringt welche Lösung Der ADAC hat 2021 verschiedene Sonnenschutz-Lösungen verglichen und Fahrzeuge in der Sonne geparkt. Die Innenraum-Lufttemperaturen in der Mittagshitze:

Ohne Schutz: 53 Grad

Halbgarage (Abdeckplane rundum): 43 Grad

Sonnenschutzfolie außen auf der Frontscheibe: 45 Grad

Sonnenschutzblende innen: 49 Grad

Weißes Tuch auf dem Armaturenbrett: 50 Grad

Die Innen-Blende senkt die Innenraumtemperatur im ADAC-Setup um vier Grad. Sie wirkt am besten, wenn sie dicht anliegt und die Scheibe möglichst vollständig abdeckt.

Warum Sonnenschutz innen Eine außen angebrachte Sonnenschutzfolie bringt zwar einen deutlich größeren Effekt, aber manch einer mag dort draußen nichts anbringen – aus Sorge vor Diebstahl, wegen der Umständlichkeit oder weil die Lösung auch bei kurzen Stopps funktionieren soll. Dann passt die klassische Innen-Blende: aufklappen, einklemmen, fertig. Sie kühlt weniger stark als Halbgarage oder die besagte Außenfolie, lässt sich aber schnell einsetzen.



Welche Innenblenden-Typen man kennen sollte Im Handel dominieren drei Bauarten. Sie lösen das gleiche Problem, unterscheiden sich aber beim Komfort.

1) Faltblende (klassisch, günstig, überall) Sie klappt auf und klemmt meist über die Sonnenblenden. Universalgrößen passen oft nur mittelgut – und verschenken damit Wirkung. Eine passende Größe entscheidet hier über den Effekt.

2) Federrahmen-Blende (schnell, braucht Platz) Sie spannt sich fix auf und deckt häufig großflächig ab. Beim Verstauen verlangt sie aber mehr Raum und Geduld.

3) Maßgeschneiderte Blende (teurer, sitzt) Sie kostet mehr, sitzt dafür präziser. Genau das fordert auch der ADAC: Nur eine Blende, die exakt zur Innenscheibengröße passt, bringt die bestmögliche Wirkung in dieser Kategorie.

Außenfolie: die wirksame Alternative mit wenig Lernkurve Eine reflektierende Außenfolie auf der Frontscheibe senkt die Innenraumtemperatur im ADAC-Test auf 45 Grad und liegt damit klar vor der Innen-Blende. Entscheidend sind vor allem passende Größe und sauberes Anbringen, damit die Glasfläche möglichst vollständig abgedeckt wird. Wer häufig in unsicheren Gegenden parkt oder möglichst wenig Aufwand möchte, bleibt oft beim Innen-Sonnenschutz.

KI-generiert: Gregor Hebermehl Bei einer innen angepassten Sonnenschutzfolie ist eine perfekte Passform extrem wichtig. Die Folie im Bild kann keine hohe Schutzwirkung entfalten, zudem ist das Lenkrad der Sonne ausgesetzt.

Seiten, Kinder, Rückbank: Die Frontscheibe reicht nicht Sonne trifft nicht nur das Armaturenbrett. Der ADAC zeigt bei getönten Scheiben zwar nur zwei Grad weniger Lufttemperatur, aber deutlich kühlere Oberflächen im Fond (Beispiel Rücksitzbank: 48 statt 57 Grad). Für Familien zählt daher eine Kombination: Frontscheiben-Blende plus Seitenrollos, Seitenscheiben-Blenden oder legale Tönung ab der B-Säule.

Lenkrad und Armaturen: Das schnellste Komfort-Upgrade Beim Einsteigen zählt die Oberflächentemperatur. Ohne Schutz heizen sich Lenkrad und Armaturen laut ADAC auf über 70 Grad auf; mit Abdeckung bleibt das Lenkrad in der Studie um bis zu 26 Grad kühler. Eine gut sitzende Frontscheiben-Blende bringt hier bereits spürbaren Alltagsnutzen.