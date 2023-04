Hyundai Mobis Dieses Display lässt sich aufrollen

Der Trend zu immer mehr und immer größeren Bildschirmen in Autos ist ungebrochen. Allerdings sind diese Display-Landschaften designtechnisch nicht jedermanns Geschmack. Eine mögliche Alternative kommt jetzt aus Südkorea. Der zum Hyundai-Konzern gehörende Automobilzulieferer Mobis hat nach eigenen Angaben das erste rollbare Display für Automobilanwendungen entwickelt.

Wie ein Rollo

Das benötigt nur wenig Bauraum im Bereich der Armaturentafel und lässt sich bei Nichtgebrauch einfach verbergen. Das Display wird dazu einfach aufgerollt und nur bei Bedarf wieder ausgefahren. Dies sieht dann so aus, als ob ein Blatt Papier aus dem Drucker kommt. Zudem passt sich der Bildschirm den Nutzeranforderungen an. Wird nur die Darstellung der Grundfunktionen verlangt, dann schiebt die Mechanik das Display nur ein Drittel aus seinem Gehäuse. Bei Navigationsanwendungen schieben sich zwei Drittel der Bildschirmfläche in den sichtbaren Bereich. Nur wenn das Fahrzeug steht, wird das Display auf Vollbildmodus im Seitenverhältnis 16:9 ausgerollt. Dann lassen sich darüber beispielsweise Videoinhalte genießen.

Das rollbare Display von Hyundai Mobis ist entweder mit QHD-Auflösung oder höher erhältlich. Realisierbar sind laut Hyundai Mobis auch Displays von 30 Zoll oder noch mehr Bildschirmdiagonale. Zu den Vorteilen des rollbaren Displays gehören die extrem leichte Struktur sowie der geringe notwendige Bauraum. Hyundai Mobis nennt eine Einbautiefe von nur 12 Zentimeter. Damit lässt sich der Rollbildschirm nahezu überall in der Armaturentafel versenken.

Wirklich neu sind rollbare Displays nicht. Im Bereich von Unterhaltungselektronik und bei Smartphones sind die flexiblen Anzeigen bereits auf dem Markt. Im Automobilbau sieht sich Hyundai Mobis aber als Vorreiter dieser Technologie. Als primäre Zielgruppe hat der Zulieferer vor allem nordamerikanische und europäische Luxusmarken im Visier. Als Teil der Hyundai-Gruppe dürften aber auch Hyundai-, Kia- und Genesis-Modelle früher oder später mit rollbaren Displays antreten.

Fazit

Der Zulieferer Hyundai Mobis hat ein rollbares Display für Automobilanwendungen vorgestellt. Das zeigt sich extrem flexibel und deutlich platzsparend. Damit lassen sich der Bedarf an viel Bildschirm-Fläche und eine aufgeräumte Cockpit-Optik kombinieren.