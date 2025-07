Innovative Software verwandelt Zweitaktmotor in Multibrennstoff-Antrieb

Der Motor denkt mit. Je nach Tankfüllung – ob Benzin, Diesel, Kerosin oder kohlenstofffreie Alternativen wie Ethanol, NH₃ oder H₂ – passt sich die Steuerung in Echtzeit an. Möglich macht das eine Sensorik-Kombination aus Druck-, Temperatur- und Detonationssensoren, gekoppelt mit einer eigens entwickelten Kalibrationssoftware. Sie regelt das Verdichtungsverhältnis, steuert die Einspritzdauer und optimiert den Zündzeitpunkt.

Flugzeuglogik auf der Straße

Was in der Luftfahrt längst Standard ist, zieht nun in kompakte Verbrenner ein. Turboprop-Triebwerke und Jet Engines passen ihre Leistungsparameter permanent an Umweltbedingungen an – von der Flughöhe über die Temperatur bis hin zur Treibstoffqualität. Die Philosophie: Ein Triebwerk muss flexibel sein, nicht perfekt für einen einzigen Einsatz.