Erkennen Sie die verpixelten Autos Hier sind Experten gefragt

Erinnern Sie sich noch an die Anfangszeiten des Internets? Per 56K-Modem dauerte der Aufbau einer Website bisweilen mehrere Minuten und Boris Becker insistierte dennoch ganz keck: "Bin ich schon drin? Das war ja einfach!" Anders als in Zeiten von 4K und Ultra HD waren Fotos im Internet oft eher von der pixeligen Sorte. Wenn Sie aus dieser Internet-Generation stammen, haben Sie bei unserem Quiz vielleicht einen kleinen Vorteil. Wir haben verschiedene Autos vom Klassiker bis zum Kleinwagen und vom Exoten bis zum Publikumsliebling ordentlich durch den Pixel-Wolf gedreht. Hier sind Experten gefragt.

Verpixelte Autos 1 von 13 Fragen Wir fangen ganz gemütlich an. Welches Auto sehen Sie? Eine Mercedes G-Klasse Einen Suzuki Jimny Einen Jeep Wrangler Und hier? Ein Mitsubishi Lancer Evo Ein Dodge Neon Ein Subaru Impreza WRX STi Ein Klassiker, oder? Aber Hallo! Lancia Delta HF Integrale Wie man's nimmt. Austin Morris 1300 GT Kult-Kiste! Ein VW Golf II GTI Woher dieser Sportwagen kommt, ist klar... Ein Porsche 718 Cayman Ein Porsche Taycan Ein Porsche 911 Na, gleich erkannt? Jep. Das ist ein Audi S5 Joa. Das ist ein Kia Stinger Ähm.. Maserati GT Dann nochmal was Grünes. Dürfte eine Lotus Elise sein Müsste ein Opel Speedster sein Könnte eine Alpine A110 sein DAS ist wohl kein Sportwagen. Nein, das ist ein Audi Q3 Nö, das ist ein BMW X1 Nee, das ist ein Mercedes GLA DAS ist ein Sportwagen Hui! Ferrari LaFerrari Oha! Pagani Zonda Cinque Wow! Ein McLaren 765LT Das könnte alles sein, oder? Ist aber ein Tesla Model X Das kann nur ein DS 4 Crossback sein Ist allerdings ein Porsche Macan Dieses Auto hat eine Menge Fans. Hat sich der BMW E46 M3 auch verdient Klar! Der E36 M3 ist der kultigste von allen Zu Recht! Der Mercedes 190er Evo II ist halt klasse Jetzt wird es luxuriös! Natürlich. Mit einem Bentley Continental GT Sicher. Im Toyota Century Klaro. Im Rolls-Royce Wraith Jetzt wird es eher rustikal! Mit dem Suzuki Vitara? Mit dem Dacia Duster? Mit dem VW T-Cross? Einer noch! Mazda 3 Ford Focus ST Ferrari GTC4 Lusso Jetzt teilen Auswertung Nochmal versuchen

Fazit

Jetzt können wir es ja verraten. Wenn Sie grade ein bisschen ratlos vor dem Bildschirm sitzen, dann probieren Sie es einfach nochmal und kneifen dabei die Augen ein wenig zusammen. Paradox: Genau das wird Ihnen die Augen öffnen.