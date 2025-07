Lebensdauer des E-Auto-Akkus verlängern: Die Fahrweise macht den Unterschied

Neue Erkenntnisse aus der Batterieforschung zeigen: Eine zu gleichmäßige Fahrweise kann den Alterungsprozess der Zellen sogar beschleunigen. Denn moderne Lithium-Ionen-Akkus reagieren empfindlich auf monotone Belastung, während sie bei wechselndem Tempo und moderater Beanspruchung deutlich länger halten. Das Geheimnis liegt demnach in einem Fahrprofil, das möglichst unterschiedliche Belastungsphasen kombiniert.

Rekuperieren verlängert das Zellleben

Nicht nur das Beschleunigen, auch das Bremsen spielt eine Rolle für die Akkugesundheit. Genauer gesagt: das rekuperative Bremsen. Bei jedem Verzögern speist das Fahrzeug einen Teil der Bewegungsenergie zurück in den Akku. Dabei entstehen kurze Lade- und Entladephasen, die das chemische Gleichgewicht in der Zelle fördern. Wer also vorausschauend fährt und frühzeitig vom Gas geht, schafft ideale Bedingungen für eine langsame Zellalterung. Aggressives Bremsen ist hingegen kontraproduktiv. Nicht wegen des Stromflusses, sondern wegen der abrupten Lastwechsel, die im Zellinneren unerwünschte Reaktionen auslösen können.