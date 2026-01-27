So funktionieren die Volvo-Türen ohne echte Griffe: Genial oder gefährlich?

Die sogenannten Winglets mit elektrischen Tastern zur Türöffnung am neuen Volvo EX60 machen die Seitenlinie sehr clean – das gefällt nicht nur den Designern. Außerdem verbessert das Fehlen großer exponierter Türgriffe die Aerodynamik, was wiederum die Reichweite des E-SUV erhöht. Um wie viel genau, ist schwer zu sagen, aber andere Hersteller sprachen zuletzt von Verbesserungen im einstelligen Prozentbereich. In der Summe kommt der EX60 auf einen cW-Wert von 0,26. BMWs praktisch gleich großer iX3 kommt auf 0,24. Der neue E-SUV der Münchner hat allerdings elektrisch ausfahrende Türgriffe, die dem Fahrtwind gar keine Angriffsfläche bieten.

Volvo beschreibt seine Lösung so: "Die Türgriffe sind so konzipiert, dass sie bündig mit den Türseiten abschließen und keine Vorsprünge aufweisen, wodurch Luftverwirbelungen reduziert und die Aerodynamik insgesamt verbessert werden. (…) Wenn sich der Fahrer oder Beifahrer nähert, leuchtet die Außenbeleuchtung eine Begrüßungssequenz auf und beleuchtet dezent den Griffbereich, um den Einstieg zu erleichtern."

Wie sicher sind Türen ohne echte Griffe? Angesichts der fehlenden echten Griffe außen und der elektrischen Entriegelung stellt sich gerade bei einem sicherheitsbewussten Hersteller wie Volvo die Frage, wie gut die Konstruktion einen Crash mitdenkt. Das Thema Türöffnung von außen erregte durch tragische Unfälle mit Teslas und Todesopfern sowie durch eine chinesische Gesetzesinitiative Aufmerksamkeit.

Innen sind die Türöffner im Volvo schon mal herkömmlich und vor allem zweistufig: Zum Öffnen zieht man einen wenn auch nicht sonderlich prominenten Griff nach oben. Er löst die elektrische Entriegelung aus. Stärker ziehen greift aber zusätzlich auf die mechanische Türentriegelung zu. (siehe Video).

Türöffnung von außen nach einem Crash Bleibt also noch die Frage: Wie können Sicherheitskräfte die Türen nach einem Unfall öffnen, um Verletzte zu bergen? Denn auch der elektrische Volvo schaltet bei einem Crash automatisch das Hochspannungssystem ab. Allerdings, so der schwedische Hersteller, hält er die Stromversorgung des 12-Volt-Bordnetzes aufrecht, "um die automatische Kommunikation mit Rettungs- und Notfalldiensten über Volvo Assistance zu ermöglichen. Außerdem werden die Bremsen betätigt und die Warnblinkanlage eingeschaltet, um Folgeunfälle zu vermeiden".

Die Stromversorgung soll aber explizit auch dazu dienen, "um die Evakuierung des Fahrzeugs zu ermöglichen, zum Beispiel durch Öffnen der Türschlösser und Verstellen der Rückenlehnen." Tatsächlich ist die Notstromversorgung offenbar zur Sicherheit in Zonen unterteilt. Bei einem Frontcrash beispielsweise gäbe es Stromversorgung von hinten. Die Entriegelung der Türen würde also auch nach einem Unfall mittels der elektrischen Taster an den Winglets funktionieren; sie ragen zirka 30 Zentimeter ins Türinnere und dienen daher auch als Angriffspunkt für entsprechendes Zug-Gerät zur mechanischen Türöffnung.

Zudem bestünde auch für Rettungskräfte die Möglichkeit, die Tür von innen mechanisch zu entriegeln, wenn die rahmenlosen Scheiben nach dem Crash geborsten sind oder sie eingeschlagen werden.

Neue Volvos, neue Griffe Schon die Erwägung aller Eventualitäten wirkt sehr aufwendig, dennoch weniger funktional und arg designmotiviert. Wenn eine solche Lösung bei einem internationalen, aber Nicht-Volumen-Hersteller dann nicht skaliert, muss man nicht mit weiterer Verbreitung in der Zukunft rechnen. Tatsächlich sagte Volvos Chefstratege Michael Fleiss am Rande der EX60-Vorstellung: "Die neuen Winglets werden wir vermutlich nicht für andere kommende Modelle einführen. Sie sind toll und funktionieren prima. Aber in China gibt es inzwischen eine Gesetzgebung, die solche Lösungen verbietet. Deshalb werden wir uns langfristig überlegen, wie wir das Türöffnen und -schließen für alle Modelle vereinheitlichen. Meines Erachtens ist es zudem ein Markenthema, wie ein Türgriff aussieht".