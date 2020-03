Honda mit neuer Konnektivität Mit App und persönlichem Assistenten

Der japanische Autobauer Honda erweitert sein Angebot an Konnektivitäts-Features. Die sollen künftig in allen neuen Modellen zum Einsatz kommen.

Den Anfang der Konnektivitäts-Offensive machen die My Honda+ App und der Honda Personal Assistant, die zunächst im Honda E sowie im neuen Honda Jazz und im Jazz Crosstar erhältlich sind. Künftig werden alle neuen Honda Modelle über moderne Konnektivitäts-Technologien verfügen.

App mit vielen Möglichkeiten

Mit der neuen Smartphone-App können Honda-Besitzer immer mit ihrem Fahrzeug verbunden bleiben und haben so Zugriff auf eine Reihe von Fahrzeugfunktionen für mehr Komfort und Sicherheit. So lässt sich das Fahrzeug per App aus der Ferne ver- und entriegeln. Besitzer eines Honda E können zudem über eine digitale Schlüsselfunktion bis zu fünf anderen Personen einen sicheren Zugang zum Auto gewähren. Der digitale Schlüssel funktioniert über Bluetooth-Verbindung und ermöglicht aus der Ferne das Schließen der Fenster, das Öffnen der Ladeabdeckung sowie das Ver- und Entriegeln der Türen. Über die App lässt sich aber auch ein digitaler Pannendienst aktivieren, der den Fahrzeug-Standort mitteilt und die Bewegungen des abgestellten Autos überwacht. Auch im Falle einer Airbagauslösung nach einem Unfall wird der Standort an die Notrufzentrale mitgeteilt.

Honda

Honda E-Auto-Besitzer können von einer Restreichweiten-Reiseplanung per App profitieren. Auch die Ladevorgänge an sich können gesteuert und überwacht werden. Ferngesteuert werden kann auch die Fahrzeugklimatisierung.

Hilfe vom persönlichen Assistenten

Honda

Mit dem neuen Honda Personal Assist können Fahrer per Sprachsteuerung Online-Dienste aktivieren und Steuern. Basierend auf künstlicher Intelligenz wird das Kontext-Verständnis des Assistenten verbessert. Drahtlose Over-the-Air-Updates halten die Features und Apps stets auf dem neuesten Stand.