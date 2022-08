Le Plan Vélo in Frankreich: 4.000 Euro Abwrackprämie beim Kauf eines E-Bikes

1/34 In dieser Bildergalerie zeigen wir Ihnen alle Elektroautos in Deutschland mit einem Basis-Preis zwischen 40.000 und 65.000 Euro netto, deren Kauf mit der reduzierten Fördersumme bezuschusst wird (Stand August 2022). Die Auflistung beginnt beim günstigsten Modell. Bei Modellen mit mehreren Leistungs- und/oder Reichweiten-Varianten werden diese im von-bis-Bereich angegeben. Die Preise geben wir inklusive der Mehrwertsteuer an.