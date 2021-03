BMW und Daimler verkaufen Joint-Venture Park Now geht an die Easy-Park Group

BMW und Daimler trennen sich von ihrem erst 2019 gegründeten Parkdienstleister Park Now. Der Service geht an die Easy-Park Group. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Daimler und BMW betreiben mit Park Now ein Joint Venture, das beim Finden und Bezahlen von Parkplätzen helfen soll. Der Parkdienst kann freie Parklücken finden und ermöglicht es, Parkhäuser zu nutzen, ohne ein Ticket zu ziehen – bezahlt wird bargeldlos und automatisiert. Laut Park Now macht die Suche nach Parkplätzen 30 Prozent des innerstädtischen Verkehrs aus. Diesen Suchverkehr soll der Dienstleister reduzieren helfen.

Park Now ist Teil der Your Now Joint Venture-Gruppe der beiden Autobauer, deren Angebot Dienstleistungen für Carsharing (Share Now), Ride-Hailing und Routenplanung (Free Now/Reach Now) sowie das Laden von Elektrofahrzeugen (Charge Now) in Europa sowie Nord- und Südamerika umfasst.

Park Now ist in 11 Ländern mit den Marken Ring-Go, Park Now, Park-Line und Parkmobile präsent und betreut in über 1.100 Städten rund 30 Millionen Kunden.

EasyPark ergänzt Portfolio

BMW

Jetzt soll das Joint Venture an das international tätige Unternehmen Easy-Park verkauft werden. Easy-Park hat seine Absicht erklärt, Park Now zu übernehmen und seine Geschäftsaktivitäten im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie weiter auszubauen. Mit nahtlos integrierten, digitalen High-Tech Anwendungen unterstützt Easy-Park seine Kunden – Unternehmen, Städte und Parkraumbetreiber – bei der Verwaltung, Planung und Führung von Parkhäusern und Parkplätzen in über 2.200 Städten in 20 Ländern in Europa und Australien.

Durch die geplante Übernahme kann Easy-Park weiter wachsen und seine Position als globaler Vorreiter bei digitalen Mobilitätsdiensten rund ums Parken ausbauen. Die beiden Unternehmen ergänzen sich bei der Marktabdeckung in den USA und Europa ideal.

Die Parteien haben vereinbart, die Bedingungen der Transaktion nicht offenzulegen. Die Veräußerung steht unter dem Vorbehalt der vorherigen Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

Umfrage Parken Sie in Innenstädten? 18 Mal abgestimmt Nein, ich fahre mit der Bahn zum Shoppen Klar, wer suchet der findet Ja, im Parkhaus Bahn fahren ist auch nicht günstiger als die Parkgebühr mehr lesen

Fazit

Bei Daimler und BMW wird ausgeparkt. Das Joint Venture Park Now wird veräußert. Der Parkdienstleister geht an die EasyPark Group.