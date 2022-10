Philips Ultinon Pro6000 W5W-LED Zugelassenes LED-Standlicht zum Nachrüsten

H7- und H4-LED-Lichter als Nachrüstung im Tausch gegen klassische Halogenlampen bieten Osram und Philips schon länger an – beide Hersteller erweitern permanent die Liste mit jenen Fahrzeugen, für die eine Nachrüstung zugelassen ist. Was bisher fehlte, waren zugelassene LED-Lichter mit W5W-Sockel, wie sie beispielsweise beim Standlicht zum Einsatz kommen. Insbesondere wer bereits H7- oder H4-LEDs nachgerüstet hat, möchte jetzt vielleicht auch den im Vergleich zum LED-Licht eher gelben Standlichtfleck aus seinem Scheinwerferbild ausmerzen. Dafür stellt Philips jetzt das zugelassene Ultinon Pro6000 W5W-LED vor.

Die Lichtfarbe des Ultinon Pro6000 W5W-LED beträgt 6.000 Kelvin, was ein helles weißes Licht bedeutet. Die Verwendung als Stand-, Begrenzungs- oder Parklicht ist allerdings auf die Automodelle beschränkt, die für so eine Umrüstung zugelassen sind. Philips hat dafür eine Kompatibilitäts-Liste veröffentlicht, die die Firma fortlaufend erweitert. Die Straßenzulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erfolgt in Deutschland gemäß §22a StVZO in Form einer Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG). Allerdings kommt der W5W-Sockel auch bei vielen Fahrzeug-Innenraumleuchten zum Einsatz. Da diese Leuchten keinen Zulassungsbeschränkungen unterliegen, kann hier in jedem Fahrzeug ein rechtskonformer Austausch erfolgen.

Philips Ein Paar Philips Ultinon Pro6000 W5W-LED kostet 19,99 Euro.

Philips hat die Ultinon Pro6000 W5W-LED auf eine Betriebsdauer von 10.000 Stunden ausgelegt und gibt auf die Leuchten drei Jahre Garantie. Zu Fehlermeldungen kommt es nach der Montage nicht – das haben die Philips-Ingenieure ausgiebig getestet. Der Preis für ein Paar Philips Ultinon Pro6000 W5W-LED beträgt 19,99 Euro.

Umfrage 74876 Mal abgestimmt Legales LED-Nachrüstlicht – für Sie interessant? Klar, endlich Licht ins Dunkel ohne Stress mit der Rennleitung! Interessiert mich nicht – zu teuer, zu hell, zu trendy! mehr lesen

Fazit

Philips bietet jetzt auch für den Standlicht-Sockel W5W ein straßenzugelassenes LED-Licht an. Dies ist vor allen Dingen für alle interessant, die bereits ein H7- oder H4-LED-Licht nachgerüstet haben und die jetzt im kompletten Scheinwerfer weißes LED-Licht wollen. In Fahrzeug-Innenräumen kommt ebenfalls häufig der W5W-Sockel zum Einsatz – dort ist bedenkenlos ein Ersatz durch die LED-Lichter möglich.