Renault 5 E Tech setzt auf magnetfreie Motor-Technik

Der neue Renault 5 E‑Tech wirkt in seinem Retro-Kleid super charmant und erinnert an vergangene Zeiten. Doch unter der Hülle steckt ein Antrieb, der in der Elektrowelt noch Seltenheitswert hat: eine fremderregte Synchronmaschine mit Wickelrotor, komplett ohne Permanentmagnete. Damit spart Renault nicht nur Gewicht, sondern verzichtet auf seltene Erden. Das ist nicht nur ein technischer Kniff, sondern ein klares Statement in Sachen Nachhaltigkeit.