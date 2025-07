Start-Stopp-Systeme: Warum der Motor oft nicht abschaltet

Die Ampel steht auf Rot, der Wagen rollt aus – und plötzlich ist Ruhe. Der Motor verstummt. Doch was so simpel klingt, ist das Ergebnis eines fein abgestimmten Zusammenspiels aus Sensorik, Elektronik und mechanischer Robustheit. Moderne Start-Stopp-Systeme entscheiden innerhalb von Millisekunden, ob der Motor schweigen darf oder nicht. Und sie tun das nicht immer.

Im Hintergrund analysiert ein Steuergerät in Echtzeit, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind: Steht das Auto? Ist die Kupplung gelöst oder das Bremspedal getreten? Hat der Motor die nötige Betriebstemperatur? Ist die Batterie ausreichend geladen? Und ganz entscheidend: Ist der Druck im Bremskraftverstärker hoch genug, um beim nächsten Anfahren sicher abbremsen zu können? Nur wenn alle Signale im grünen Bereich liegen, schaltet das System ab.

Wann wird nicht abgeschaltet?

Doch es gibt auch klare Fälle, in denen das System den Motor lieber weiterlaufen lässt. Besonders bei sehr kalten Außentemperaturen, wenn die Innenraumheizung auf Hochtouren arbeitet oder der Motor noch nicht warm genug ist. Auch bei hoher elektrischer Last – etwa durch Klimakompressor, Lüftung oder Zusatzheizung – setzt das System aus. Ebenso, wenn ein Türkontakt geöffnet ist oder der Fahrer sich nicht angeschnallt hat. Dann vermutet das Fahrzeug einen Einparkvorgang und unterbricht vorsorglich die Start-Stopp-Automatik. Und sobald die Bordspannung zu niedrig ist, bleibt der Motor aus Sicherheitsgründen an. Nicht, dass es sich nicht mehr starten lässt.