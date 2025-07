Stellantis und Rüsselsheim: Wie viel Opel ist noch in Opel?

Wer heute die mangelnde Eigenständigkeit der Rüsselsheimer beklagt, sollte bedenken, dass Opel eigentlich nur in der Anfangszeit vor mehr als 100 Jahren wirklich unabhängig war. Lange profitierte und litt die Marke mit dem Blitz gleichermaßen unter der Einflechtung in ausländische Konzerne. Und noch etwas: Das erste in Deutschland am Fließband gebaute Automobil – der Opel 4/12 PS "Laubfrosch" – war eigentlich eine Kopie des Citroën Typ C. Insofern schließt sich also der Kreis, wenn sich die Technik aktueller Opel- und Citroën-Modelle gleicht.