Steuerkettenprobleme beim BMW N47: Ursachen und Lösungen

Die Steuerkette im BMW N47 wurde aus Effizienzgründen besonders dünn konstruiert. Diese Maßnahme sollte den Kraftstoffverbrauch senken und die Leistungsfähigkeit steigern. Doch in der Praxis führte dies zu einer erhöhten Anfälligkeit für Verschleiß. Mit der Zeit dehnten sich die Lager der Kettenglieder durch mechanische Belastung, was dazu führt, dass sie ihre ursprüngliche Spannung verliert.

Ein typisches Warnsignal ist ein metallisches Klappern, das zunächst nur beim Kaltstart auftritt. Dieses Geräusch wird durch die gelockerte Kette verursacht, die gegen andere Motorkomponenten schlägt. Ignoriert man diese frühen Symptome, kann sich das Problem verschärfen: Die verlängerte Kette beeinflusst die Steuerzeiten der Nockenwellen, was zu einer fehlerhaften Motorsteuerung führt.

Folgen eines ignorierten Problems Wird das Problem nicht rechtzeitig behoben, drohen erhebliche Schäden am Motor. Das Motorsteuergerät erkennt oft frühzeitig Abweichungen in den Steuerzeiten und zeigt entsprechende Fehlermeldungen an. In extremen Fällen kann eine gerissene Steuerkette zum Totalausfall des Motors führen – ein Szenario, das mit hohen Reparaturkosten verbunden ist.

Besonders tückisch: Der Austausch der Steuerkette erfordert umfangreiche Arbeiten am Motorblock und ist daher zeit- und kostenintensiv. Viele Fahrzeughalter stehen vor der Frage, ob sich eine Reparatur wirtschaftlich überhaupt noch lohnt.

Betroffene Modelle und Baujahre Verbaut ist dieser Problemmotor mit 1,6 oder 2,0 Litern Hubraum in praktisch allen BMW-Modellen unterhalb der 7er-Reihe (95 bis 218 PS, Bauzeit von 2007 bis 2015). Die markentypischen Reihensechszylinder sowie die späteren Vierzylinder-Diesel funktionieren dagegen in dieser Hinsicht problemlos und gehören zum Besten, was auf dem Gebrauchtmarkt zu finden ist.

Prävention und Wartungstipps Um einem möglichen Motorschaden vorzubeugen, sollten Fahrzeughalter einige Vorsichtsmaßnahmen beachten:

Regelmäßige Inspektionen: Lassen Sie den Zustand der Steuerkette bei jedem Service überprüfen. Auf Geräusche achten: Ein metallisches Klappern sollte niemals ignoriert werden – es ist oft das erste Anzeichen für Verschleiß. Originalteile verwenden: Beim Austausch sollte ausschließlich auf Original-BMW-Ersatzteile zurückgegriffen werden. Fachwerkstatt aufsuchen: Der Wechsel der Steuerkette erfordert spezielles Werkzeug und Fachkenntnisse. Durch präventive Maßnahmen können viele Probleme vermieden oder zumindest frühzeitig erkannt werden.



Welche vier weiteren Diesel gebraucht Probleme machen können, steht hier.