Tiny Friendly Giant: 600 PS aus drei Zylindern

Ein zentrales Argument für den TFG war seine Kraftstoffunabhängigkeit. Der Motor ist in der Lage, mit Benzin, Methanol oder E85 zu arbeiten. Vor allem in Verbindung mit Gen-2-Ethanol verspricht Koenigsegg CO₂-Neutralität im Betrieb. Dank der Freevalve-Technologie werden Kaltstartemissionen um bis zu 60 Prozent reduziert – ein entscheidender Vorteil gegenüber herkömmlichen Ottomotoren.

Trotz seiner technischen Innovationskraft fand der TFG im Markt keinen Anklang. Beim Gemera wählten nahezu alle Käufer die aufpreispflichtige V8-Hybridvariante mit bis zu 2.300 PS. Die Gründe lagen hauptsächlich im Image, in der Klangkulisse und in der Vertrautheit des V8. Der TFG hingegen erschien vielen zu experimentell. Im Sommer 2024 zog Koenigsegg die Konsequenz: Der TFG wurde aus dem Gemera-Programm gestrichen, der V8 wird nun serienmäßig verbaut.

Der TFG ist damit nicht verschwunden – lediglich in der Warteschleife. Koenigsegg plant, den Motor in einem zukünftigen Modell einzusetzen. Dabei dürfte es sich um ein leichteres, effizienteres Fahrzeug handeln, in dem der kompakte Dreizylinder seine Vorteile voll ausspielen kann. In der Kombination aus hoher Leistungsdichte, Flexfuel-Fähigkeit und niedrigen Emissionen bleibt der TFG ein Paradebeispiel für technische Innovationskraft.