Toyota mit neuer Batteriestrategie: Feststoffakku für 1.000 km in zehn Minuten

1997 veränderte Toyota mit dem Prius das Selbstverständnis der Autoindustrie. Der Hybrid war nicht die erste Lösung, aber die erste, die konsequent zu Ende gedacht wurde. Jetzt steht der Konzern vor einem ähnlichen Moment: Die Feststoffbatterie soll das Reichweitenproblem von E-Autos beenden – nicht theoretisch, sondern in Großserie.

Was Toyota dabei von anderen Herstellern unterscheidet, ist der Fokus auf industrielle Machbarkeit. Während viele Unternehmen noch im Laborstadium forschen, kündigen die Japaner eine Serienproduktion ab 2027 an. Grundlage dafür ist eine neue Partnerschaft mit Idemitsu Kosan, einem der führenden Hersteller von Batterie-Elektrolyten.

Was genau ist eine Feststoffbatterie? Anders als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien arbeiten Feststoffakkus nicht mit flüssigen, sondern mit festen Elektrolyten. Das reduziert die Brandgefahr, erhöht die Energiedichte und erlaubt deutlich höhere Ladeleistungen.

Zur Veranschaulichung: Eine herkömmliche Batterie ist wie ein Wasserbecken mit Schläuchen – je breiter der Schlauch, desto schneller fließt der Strom. Beim Feststoffakku ersetzen stabile Brücken die Schläuche, durch die der Strom förmlich rast. Das erlaubt Ladezeiten von nur zehn Minuten – laut Toyota genug für bis zu 1.000 Kilometer.

Die Praxis bleibt herausfordernd So beeindruckend die Laborwerte auch sind: Bis zur Serienfertigung bleibt viel zu tun. Eine zentrale Herausforderung ist die Bruchfestigkeit der festen Elektrolyte. Schon kleinste Risse können die Leitfähigkeit beeinträchtigen. Zudem sind die Produktionskosten noch hoch – Toyota rechnet daher mit einem gestaffelten Markteintritt zwischen 2027 und 2028.

Das Ziel ist klar definiert: Die erste Generation soll 1.000 Kilometer Reichweite bieten, später sollen 1.200 Kilometer möglich sein. Für Toyota ist das mehr als Technik – es ist ein Weg zurück zur technologischen Führung in der E-Mobilität, die man in den letzten Jahren anderen überlassen musste.

Zwischen Tesla und Tradition Interessant: Während Wettbewerber wie Tesla auf Optimierung bestehender Zellchemie setzen, verfolgt Toyota einen radikal anderen Weg. Der Konzern baut keine Übergangslösung, sondern eine völlig neue Batterieplattform. Das erinnert an die Philosophie des Prius – keine Kompromisse, sondern ein eigener Standard.