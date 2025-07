W16-Abschied: Das plant Bugatti mit dem V16-Hybrid

Mit dem Bugatti Mistral endet eine Motorära, die selbst im Kosmos der Supersportwagen als technische Ausnahmeerscheinung galt. Der W16-Motor, zuletzt in der 1.600-PS-starken Ausbaustufe eingesetzt, verabschiedet sich. Nicht mit einem Knall, sondern mit präziser Inszenierung. Der Nachfolger steht schon bereit: ein V16-Saugmotor von Cosworth, eingebettet in ein Hybridumfeld. Während der eine als mechanisches Präzisions-Aggregat gilt, veranschaulicht der andere die Zukunft der Marke.

Unter Volllast strömen bis zu 70.000 Liter Luft pro Minute durch den Verbrennungsprozess. Das Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen verteilt die Leistung über einen permanenten Allradantrieb. Dabei arbeitet eine geregelte Längssperre an der Vorderachse mit einer elektronischen Quersperre an der Hinterachse zusammen. Der Mistral erreicht 100 km/h in unter 2,5 Sekunden und durchbricht 300 km/h nach weniger als 20 Sekunden. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 453,91 km/h – ein Rekord für offene Serienfahrzeuge.