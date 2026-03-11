Warum Extreme Pro-Stock auf Saugmotoren setzt: Technik, Regeln, Faszination

Extreme Pro-Stock-Motoren wie der SAR 1005 von Sonny Leonard sind wahre Meisterwerke der Ingenieurskunst. Mit einem Hubraum von 16,4 Litern und einer Leistung von 2.180 PS setzen sie neue Maßstäbe. Der Motorblock besteht aus Billet-Aluminium, das für seine hohe Festigkeit und Leichtigkeit bekannt ist. Die Deckhöhe von 31,1 Zentimetern bietet ausreichend Platz für die rotierende Einheit, während die speziell gefertigte Bryant-Billet-Stahlkurbelwelle und die acht Zoll langen Pleuel für Stabilität sorgen.

Die Schmierung erfolgt über ein Trockensumpfsystem, das auch bei extremen Beschleunigungskräften konstanten Öldruck gewährleistet. Um den enormen Hubraum mit ausreichend Luft zu versorgen, entwickelte Leonard halbkugelförmige Zylinderköpfe, die vollständig CNC-gefertigt sind. Diese Bauform bietet strömungstechnische Vorteile gegenüber klassischen Keilbrennkammern. Die Einlassventile aus Titan messen beeindruckende 7,62 Zentimeter im Durchmesser, und eine besonders steife Nockenwelle sorgt für Stabilität unter hohen Belastungen.

Die magische 1.000-Kubikzoll-Grenze In der Extreme Pro-Stock-Szene galten 1.000 Kubikzoll lange als magische Grenze. Viele Teams scheiterten an den technischen Herausforderungen, die mit dieser Größe einhergehen. Unter Last können sich Kurbelwelle und Motorblock verwinden, und es ist schwierig, Zylinderköpfe zu entwickeln, die ausreichend Luft und Kraftstoff bereitstellen. Leonard meisterte diese Herausforderungen mit innovativen Lösungen wie einem großzügigen Bohrungsabstand im Block, der die strukturelle Festigkeit erhöht.

Vergleich mit anderen Rennklassen Im Vergleich zu anderen Drag-Racing-Klassen wie Top-Fuel, die mit Kompressoren und Nitromethan arbeiten, ist die Extreme Pro-Stock-Kategorie puristischer. Hier zählt allein die Leistung des Saugmotors. Während Top-Fuel-Dragster bis zu 11.000 PS erreichen, leisten Pro-Stock-Fahrzeuge etwa 1.400 PS und erreichen Höchstgeschwindigkeiten von rund 346 km/h. Die Viertelmeile absolvieren sie in etwa 6,5 Sekunden.