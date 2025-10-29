AMS Kongress
Mercedes CLA 350 EQ: Bestnote im Test – aber nicht ohne Schwächen

Mercedes CLA brilliert mit bestem Testergebnis
Diese Details sorgen dennoch für Kritik

Mit 678 von 1000 Punkten erzielt der Mercedes CLA 350 4Matic EQ das bisher beste Ergebnis eines Elektroautos im auto motor und sport-Test. Doch so klar die Testergebnisse überzeugen, so deutlich fällt auch eine Einschränkung auf, die vor allem im Alltag nerven könnte.

Veröffentlicht am 29.10.2025
Als Favorit speichern
Foto: Rossen Gargolov

Mercedes zeigt mit dem neuen CLA, was technisch heute möglich ist: ein 800-Volt-Bordnetz für ultraschnelles Laden, ein sparsamer Stromverbrauch von 14,2 kWh/100 km und eine beeindruckende WLTP-Reichweite von rund 750 Kilometern. All das verpackt in einem athletischen Coupé-Design mit aufgeräumtem Innenraum und OLED-Superscreen.

Das neue Betriebssystem MB.OS vernetzt Navigation, Fahrzeugfunktionen und Sprachsteuerung zu einem digitalen Ökosystem – flüssig, responsiv, optisch modern. Auch sicherheitstechnisch überzeugt der CLA mit kurzen Bremswegen, sauberem Lenkverhalten und einem angenehmen Fahrgefühl.

Im Test von auto motor und sport ergibt das: 678 Punkte – so viel wie noch kein anderes Elektroauto zuvor.

Aber nicht alles glänzt

Trotz aller technischer Highlights gibt es einen Punkt, der Kritik hervorruft: das Platzangebot im Fond. Zwar misst der CLA stolze 4,68 Meter in der Länge, doch im Innenraum bleibt davon nicht viel übrig. Die coupéhafte Dachlinie schränkt die Kopffreiheit ein, die tiefen Sitze machen das Einsteigen für Erwachsene unbequem. Besonders bei längeren Fahrten zeigt sich: Für Mitfahrer in der zweiten Reihe wird es eng.

Zudem mindert die hohe Fensterlinie das Raumgefühl und die Sicht nach draußen – ein Designkompromiss, der in der Praxis wenig überzeugt. Wer häufiger mit mehreren Personen unterwegs ist, dürfte hier bald an Grenzen stoßen.