Mercedes CLA 350 EQ: Bestnote im Test – aber nicht ohne Schwächen

Mercedes zeigt mit dem neuen CLA, was technisch heute möglich ist: ein 800-Volt-Bordnetz für ultraschnelles Laden, ein sparsamer Stromverbrauch von 14,2 kWh/100 km und eine beeindruckende WLTP-Reichweite von rund 750 Kilometern. All das verpackt in einem athletischen Coupé-Design mit aufgeräumtem Innenraum und OLED-Superscreen.

Das neue Betriebssystem MB.OS vernetzt Navigation, Fahrzeugfunktionen und Sprachsteuerung zu einem digitalen Ökosystem – flüssig, responsiv, optisch modern. Auch sicherheitstechnisch überzeugt der CLA mit kurzen Bremswegen, sauberem Lenkverhalten und einem angenehmen Fahrgefühl.

Im Test von auto motor und sport ergibt das: 678 Punkte – so viel wie noch kein anderes Elektroauto zuvor.

Aber nicht alles glänzt

Trotz aller technischer Highlights gibt es einen Punkt, der Kritik hervorruft: das Platzangebot im Fond. Zwar misst der CLA stolze 4,68 Meter in der Länge, doch im Innenraum bleibt davon nicht viel übrig. Die coupéhafte Dachlinie schränkt die Kopffreiheit ein, die tiefen Sitze machen das Einsteigen für Erwachsene unbequem. Besonders bei längeren Fahrten zeigt sich: Für Mitfahrer in der zweiten Reihe wird es eng.