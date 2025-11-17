AMS Kongress
Kompakt
Tuning

Alpine A290 mit H&R Tieferlegungsfedern

Anzeige

Performance-DNA, die verpflichtet
Alpine A290 mit H&R Tieferlegungsfedern

Das perfekte Fahrwerksupgrade für ein echtes Elektro-Hot-Hatch. Fahrdynamisch herausragend, optisch eine Wucht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.11.2025
Alpine A290 mit H&R Tieferlegungsfedern
Foto: H&R

Mit dem Elektro R5 ist Renault ein guter Wurf gelungen. Detailverliebt, praxisorientiert, einfach klasse. Doch die Renault Performance Marke Alpine setzt noch eins drauf und trimmt ihr Pendant, den A290 , zum echten Elektro-Hot-Hatch. Viel mehr Leistung, dicke Backen und markante Details machen ihn zum Hingucker.

Eine Steilvorlage für H&R, die mit knackigen Tieferlegungsfedern kontern und für noch mehr Fahrspaß sorgen.

Die präzise Abstimmung der Federelemente auf die Serien-Dämpfer garantiert weiterhin sportlich angenehmen Fahrkomfort, der abgesenkte Schwerpunkt aber sorgt für ein dynamischeres Einlenk- sowie reduziertes Wankverhalten. So liegt der A290 wie der berühmte "Radiergummi".

Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert, lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R‑Produkte kein Problem.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind "Made in Germany!"

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R-Komponenten für Alpine A 290, Typ P01 (130 + 160 kW), 2WD, ab Baujahr 2025

Tieferlegungsfedern
Artikelnummer: 28518-2
Tieferlegung VA / HA ca. 30mm
Preis (UVP): 365,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 11/2025)

H&R Spurverbreiterungen schwarz oder silber eloxiert
Verbreiterung: ab 10 mm (pro Achse)
Preis (UVP): ab 78,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 11/2025)