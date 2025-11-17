Alpine A290 mit H&R Tieferlegungsfedern

Mit dem Elektro R5 ist Renault ein guter Wurf gelungen. Detailverliebt, praxisorientiert, einfach klasse. Doch die Renault Performance Marke Alpine setzt noch eins drauf und trimmt ihr Pendant, den A290 , zum echten Elektro-Hot-Hatch. Viel mehr Leistung, dicke Backen und markante Details machen ihn zum Hingucker.

Eine Steilvorlage für H&R, die mit knackigen Tieferlegungsfedern kontern und für noch mehr Fahrspaß sorgen.

Die präzise Abstimmung der Federelemente auf die Serien-Dämpfer garantiert weiterhin sportlich angenehmen Fahrkomfort, der abgesenkte Schwerpunkt aber sorgt für ein dynamischeres Einlenk- sowie reduziertes Wankverhalten. So liegt der A290 wie der berühmte "Radiergummi".

Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert, lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R‑Produkte kein Problem.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind "Made in Germany!"

H&R-Komponenten für Alpine A 290, Typ P01 (130 + 160 kW), 2WD, ab Baujahr 2025

Tieferlegungsfedern

Artikelnummer: 28518-2

Tieferlegung VA / HA ca. 30mm

Preis (UVP): 365,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 11/2025)