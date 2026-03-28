Audi SQ5 Sportback mit Abt-Paket: 100 PS mehr als die Serie

Die Basis der Umbauten bleibt der bekannte 3,0-Liter-V6-TFSI, der bereits ab Werk 367 PS und 550 Newtonmeter liefert. ABT bietet darauf aufbauend zwei Leistungsstufen an. In der Version Power S steigt die Leistung auf 440 PS, während die Topausbaustufe Power R den Sechszylinder auf 470 PS und 650 Newtonmeter bringt. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt unverändert, doch insbesondere beim Antritt und im Durchzug legt der SQ5 spürbar zu. Die Leistungsentfaltung wirkt souveräner, das Aggregat hängt direkter am Gas und unterstreicht den sportlichen Anspruch des Gesamtpakets.

Mehr Präsenz für beide Varianten Die optischen Änderungen betreffen sowohl das SUV als auch den Sportback. Ein markanter Frontspoiler und ein neu gestalteter Heckschürzeneinsatz sollen für einen extrovertierten und sportlicheren Auftritt sorgen. Beim Sportback kommen diese Modifikationen besonders zur Geltung, da sie optisch die flacher verlaufende Dachlinie zusätzlich betonen. Am Heck fallen die vier mattschwarzen Endrohrblenden mit 102 Millimetern Durchmesser auf, die den Performance-Anspruch visuell unterstreichen.

Fahrwerk und Räder für mehr Dynamik Neben der Leistung nimmt sich ABT ebenfalls der Fahrdynamik an. Neue Fahrwerksfedern senken den SQ5 um 40 bis 45 Millimeter ab, was den Schwerpunkt reduziert und die Wankneigung verringert. Das SUV soll damit satter auf der Straße liegen und ein direkteres Fahrgefühl vermitteln. 22 Zoll große ABT EVO Sportfelgen im Format 255/35 ZR22 schärfen laut Hersteller das Handling und runden das Setup ab.

Im Innenraum setzt der Veredler auf zurückhaltende Details. Eine Türeinstiegsbeleuchtung mit ABT-Logo sowie spezielle Fußmatten sorgen für eine individuelle Note, ohne den Charakter des Serieninterieurs grundlegend zu verändern.

Preise und Einordnung Das komplette ABT-Paket kostet 21.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Hinzu kommen 3.520 Euro für Montage, Lackierung und TÜV-Abnahme. Für Fahrzeuge mit Luftfederung fällt der Paketpreis etwas niedriger aus, ebenso die Montagekosten. Alternativ ist auch die Power-S-Variante mit 440 PS erhältlich.