Abt Sportsline VW Bus: Neuer Bulli wird sportlicher

Nicht jeder der VW Bus fährt, ist nur an Nutzwert interessiert. Manchmal soll der Bulli einfach sportlicher daherkommen. Für solche Ansprüche legt VW jetzt zwei Exklusiv-Varianten auf, die gemeinsam mit Abt Sportsline aus Kempten entwickelt wurden – den Abt Transporter und Aabt Caravelle. Beide Versionen sind in beiden Radständen, aber immer nur mit TDI-Motoren zu haben.

Spoiler, Felgen, Tieferlegung Für den dynamischeren Look sorgt eine neue, stets in Wagenfarbe lackierten Frontschürze inklusive Splitter. Von hinten weisen sich der Abt Transporter und Abt Caravelle durch einen aerodynamisch und optisch neu konzipierten Heckdiffusor als sportliche Modelle aus. Hinzu kommt eine eigenständige Gestaltung der Rückleuchten. Echte Hingucker sind die neuen 20-Zoll-Leichtmetallfelgen vom Typ Halo mit schwarzer Lackierung und hochglanzgedrehter Oberfläche. Montiert werden darauf Reifen der Dimension 255/40. Bislang bot VW für den Bus maximal 19 Zoll große Räder an. Optional können die großen Räder mit einem Tieferlegungskit kombiniert werden, der die Bus-Karosserie um 30 Millimeter absenkt. Ebenfalls markant: die hochglänzend schwarzen Seitenschweller sowie die Editions-Aufkleber auf den Flanken und die zusätzlichen Abt-Logos auf der Karosserie.

Darüber hinaus ändert sich an den Abt-Bussen technisch nichts.

Der Verkaufsstart für die beiden Bus-Sondermodelle Abt Caravelle und Abt Transporter soll Mitte Mai erfolgen. Dan werden auch die Preise für die Exklusiv-Modelle genannt.