Tuning für den Mini John Cooper Works Clubman Mehr Power für Sonder-Kombi Nummer 232

Mini John Cooper Works Clubman All4 GP Inspired "DCL dÄHLer Competition Line": Durchaus möglich, dass diese hier mit zwölf Worten und 77 Zeichen die längste Modellbezeichnung der Welt ist. Die kreative Groß-/Kleinschreibung der Schweizer Tuningschmiede macht das Ganze zudem nicht gerade verständlicher.

Dähler Competition Line AG Von den Felgen abgesehen verzichtet Dähler auf optische Modifikationen.

Noch komplizierter wird es, wenn man die Erklärung zum Basisauto dieses Tuning-Programms nachschieben muss. Dabei handelt es sich nämlich um die Sonderedition "GP Inspired" auf Basis des inzwischen stets allradgetriebenen Mini John Cooper Works Clubman, von der nur 300 Exemplare für die Märkte in Japan, Frankreich und der Schweiz aufgelegt wurden. Damit ist es exklusiver als die limitierten dreitürigen Hardcore-Sportler JCW GP.

Die Sonder-Optik bleibt unangetastet

Von dessen aktuellem Vertreter zeigt sich der Sonder-Kombi optisch inspiriert. Ab Werk trägt der John Cooper Works Clubman vordere Kotflügel, die einen Karbon-Einleger mit Seriennummer aufweisen; in diesem Fall haben wir es mit Nummer 232/300 zu tun. Die Motorhaube trägt einen Karbon-Lufteinlass mit der Aufschrift "GP Inspired", die Karosserie den speziellen Farbton "Thunder Grey Metallic". Innen gibt sich das Editions-Modell durch spezifische Einstiegsleisten und Zierstreifen sowie ein JCW-Alcantara-Lenkrad und eine Armauflage im John Cooper Works-Stil mit roten Nähten und gesticktem "GP Inspired"-Logo zu erkennen.

Dähler Competition Line AG Der JCW-Motor erstarkt von 306 auf 335 PS sowie von 450 auf 510 Nm.

Optisch hebt sich dieser Mini JCW Clubman also bereits mannigfaltig von seinen Normalo-Brüdern ab. Das bedeutet für Dähler, dass man sich im beschaulichen Ort Belp auf die Technik-Modifikationen konzentrieren kann. Zentral ist dabei natürlich das Tuning für den Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner, der von 306 auf 335 PS sowie maximal 450 auf 510 Newtonmeter erstarkt. Beides besorgt vorrangig die veränderte Motorelektronik (genau wie den von 250 auf 265 km/h verbesserten Topspeed). Aber auch das neue Karbon-Ansaugsystem von Eventuri ist nicht ganz unschuldig am Power-Plus.

Auspuff, Fahrwerk, Felgen

Damit der Mini John Cooper Works Clubman All4 GP Inspired nicht nur befreiter ein-, sondern auch ausatmet, spendiert Dähler zudem eine Zweirohr-Edelstahl-Auspuffanlage mit CAN-Bus-gesteuerter Abgasklappensteuerung. Die beiden Endrohre weisen jeweils einen Durchmesser von 114 Millimetern auf und sind mit Keramik beschichtet.

Dähler Competition Line AG Die Schmiedefelgen finden im Format 8 x 20 Zoll ihren Weg in die Clubman-Radhäuser.

Eine weitere technische Neuerung ist das Performance-Gewindefahrwerk, das nicht nur in puncto Tieferlegung, sondern auch in Hinblick auf Zug- und Druckstufe der Dämpfer allerlei Einstellmöglichkeiten erlaubt. Die Fahrwerks-Komponenten verstecken sich hinter Schmiederädern des Typs "Dähler CDC1 Forged", die dieser Mini JCW Clubman im Format 8 x 20 Zoll trägt. Die passenden Reifen in der Dimension 245/30 ZR20 steuert Michelin bei, und zwar in Form des Modells Pilot Sport 4S.

Fazit

Wenn das Serien- schon wie ein Tuningauto aussieht, kann man sich auf die Technik konzentrieren, denkt sich Dähler und verpasst dem Mini John Cooper Works Clubman All4 GP Inspired lediglich Upgrades für Motor, Auspuff und Fahrwerk sowie bei den Rädern. Und zudem eine Modellbezeichnung, die kaum auf die Heckklappe passt. Übrigens: Die Modifikationen stehen natürlich auch für den regulären Mini John Cooper Works Clubman zur Verfügung.